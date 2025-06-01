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▲劉以豪（左）眼看袁澧林（右）怎麼樣都無法讓鴕鳥蛋立起來，自告奮勇來幫忙，發現想要立起鴕鳥蛋真的難度不低。（圖／威視電影提供）

▲袁澧林來台拍攝《山忌 黃衣小飛俠》，又被雨淋又躺在爛泥巴裡，吃了不少苦頭。（圖／威視電影提供）

▲劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》裡要拯救中邪的女友。（圖／威視電影提供）

《紅衣小女孩》幕後團隊最新打造恐怖驚悚片《山忌 黃衣小飛俠》，即將於本週五（6日）全台上映，根據台灣流傳多年的山林傳說改編，描述劉以豪與袁澧林在山上迷路，卻撞見穿著黃色雨衣的詭異身影，引發後續一連串的駭人事件。劇組特地在端午節舉辦「立蛋祈福」活動，為票房討個好彩頭，結果劉以豪順利在不到10秒內就立起迷你的鵪鶉蛋，來自香港的袁澧林卻怎麼樣都很難把巨大的鴕鳥蛋立起來。劉以豪還加碼透露，為了這部片在山上拍攝，洗澡時都已經脫光，竟跑出一隻蟑螂，當下只好拿起拖起跟牠「裸體野戰」，都忘了有沒有尖叫。台灣觀眾愛看恐怖片，根據民間傳說或是習俗搬上大銀幕者尤其容易在票房上致勝，「黃衣小飛俠」盛傳是在山林裡若迷路，卻看到一名黃衣神祕客指引方向，如果照著走就會真的迷失在深山中、永遠走不出來。片中劉以豪本來想在登山時向女友袁澧林求婚，兩人卻迷路，而且撞見了穿著黃衣的詭異身影，後來袁澧林就開始中邪，讓劉以豪急著想要把她救回來。曾入圍金馬影后的袁澧林，必須在狹小浴缸內掙扎、嗆水，導演還要求她在水中把眼睛睜開，讓她感到很接近死亡，非常辛苦。不過劉以豪為了這部戲碰上的辛苦卻不一樣，他本以為在山上碰到蟲是稀鬆平常，原先都沒特別做心理準備，直到有次準備去洗澡，衣服已經脫光只拿著浴巾，居然跑出一隻蟑螂，坦言當真的非常怕，當下只能把拖鞋拿起來當武器準備作戰，回憶道：「不記得有沒有尖叫，可能有吧。」他和袁澧林、曹佑寧也第一天拍攝就躺在爛泥巴裡，被雨淋超過10個小時，彼此都很慘，因而迅速培養出共患難的默契。因此當劉以豪看到原澧林在端午節捧著巨大的鴕鳥蛋，怎麼樣都立不起來，忍不住過來幫忙，還是都沒有辦法，最後只能靠傳說中的「偷吃步」方法，灑鹽巴當支點才完成，袁澧林透露在香港，過端午節沒有「立蛋」的習俗，自己甚至還是第一次看到鴕鳥蛋，透過這次在台宣傳，終於有過這些體驗。劉以豪本來覺得自己抽中的鵪鶉蛋是最難立起來的，卻沒想到超容易就成功，不禁搞笑說道：「我平常就有練習立蛋！」大家也期待立蛋順利，能夠如願讓片子開出亮麗的票房。