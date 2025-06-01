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▲林黛（右）與趙雷主演的邵氏《白蛇傳》，曾經是香港當年最賣座的國語電影。（圖／摘自HKMDB）

▲林青霞的白蛇在端午節要喝下雄黃酒時，內心充滿猶豫和掙扎。（圖／摘自微博）

▲《真白蛇傳》由秦祥林（左起）、林青霞、秦之敏分別扮演許仙、白蛇與青蛇。（圖／摘自HKMDB）

▲趙雅芝（右起）、葉童、陳美琪在《新白娘子傳奇》中的演出被視為經典，到現在還經常在中國各地的節目或活動上合體，強大人氣超過30年而不衰。（圖／摘自IMDb）

▲王祖賢在《青蛇》中飾演的白蛇，與過去多版《白蛇傳》影片的味道都不同。（圖／摘自IMDb）

▲張曼玉（左）與王祖賢（右）在《青蛇》中分飾青蛇與白蛇，角色塑造頗有特色，當年的票房卻相當不理想。（圖／摘自HKMDB）

提到端午節相關的故事與傳說，最為浪漫、淒美的莫過於《白蛇傳》，幻化為人形的白蛇與書生之間的人妖之戀，最後卻是以白蛇被鎮壓雷峰塔、不得與丈夫團聚作為收場，既奇幻又感人，在華人區流傳數百年，也拍成過不少電影或是劇集。許多當紅美女巨星都扮演過白蛇，包括《真白蛇傳》林青霞、邵氏《白蛇傳》林黛、《青蛇》中的王祖賢等，連日本東寶公司都和邵氏合作過一部日語發音的《白蛇傳》，由傳奇人物李香蘭主演。但這些電影全都不如台灣拍攝的劇集《新白娘子傳奇》影響深遠，劇裡的趙雅芝也成為白娘子最經典形象。《白蛇傳》講述修煉多年的白蛇與青蛇化為人形，在西湖邊邂逅書生許仙，兩人也結下情緣，成為夫妻。不料之後金山寺的法海和尚見許仙身上散發妖氣，讓他在端午節給妻子喝雄黃酒，白蛇現出原形，經過許多波折，白蛇與法海鬥法，最後不敵而投降，被鎮壓在雷峰塔之下。由於端午節喝雄黃酒是故事裡很重要的關鍵發展，因而《白蛇傳》成了在端午節時最容易被人提及的相關傳說之一。邵氏版本的《白蛇傳》，女主角毫無意外是當時公司內聲勢罕有匹敵的天后林黛，那時她已是華人區絕無僅有的亞洲影展4屆影后，這部片以黃梅調形式拍攝，又有特效鏡頭，在香港票房相當轟動，成為年度國語片賣座冠軍。不過到了台灣，情況完全不同。《白蛇傳》由於邵氏影片在台賣給了新的發行商，到香港上映的隔年在台灣要推出，偏偏碰上了春季上映的《梁山伯與祝英台》奇蹟般大轟動，下片日期一延再延，拖到端午節都快要到，還不能下片，《白蛇傳》差點要等不到最佳的上映時機，最終《梁祝》放映至端午節前一天的最後一場，端午節由《白蛇傳》接棒亮相，這一拖延，《白蛇傳》在台灣雖然票房不能算差，評價與數字和《梁祝》都有大段距離。1970年代台灣兩度拍攝《白蛇傳》，較早的一部《新白蛇傳》是由學習京劇出身的武打女星嘉凌主演，反應還不錯，沒想到沒幾年又有人拍同樣的故事，祭出的噱頭卻是絕少扮演古裝的林青霞，和她在時裝文藝片裡的黃金拍檔秦祥林，分別飾演白蛇與許仙，這對很多年輕觀眾來說，確實深具吸引力。該片片名由於《新白蛇傳》已被使用，只能改成《真白蛇傳》，而林青霞的古裝扮相還是美麗至極，比起外型像混血兒的秦祥林穿古裝更被觀眾接受，這對俊男美女還在片中有古裝婚禮的場面。但片子裡最搶眼的角色，其實是白蛇身旁俏皮、活潑的青蛇，扮演青蛇的秦之敏因此片入圍了金馬獎最佳女配角，眼尖的觀眾可以看出，扮演白蛇與青蛇師父的，正是日後的金馬影后陳淑芳。進入1990年代，《白蛇傳》的故事在影視特效技術大翻新下再度出現熱潮，台視製拍的連續劇《新白娘子傳奇》結合趙雅芝與葉童這兩大在台灣受歡迎的香港紅星，分別扮演白蛇與許仙，噱頭極大，更引起不少話題，雖然形式走回傳統「黃梅調」那樣邊演邊唱，對於那個時代的主流觀眾來說，並不特別討喜，卻還是開出了收視紅盤，一路稱霸到劇終，甚至還見好加戲，讓葉童與趙雅芝分飾下一代的角色。這齣戲在台視首播時，排在11月的秋季，完全與端午節無關，但卡司夠大，看點已足夠，不應景也不影響收視。這齣戲真正厲害在於台視播畢後，過了一個月在中國各地開始播映，收視一樣火熱，甚至因為當地的觀眾人數廣大，引發的轟動更加熾烈，重播次數也比台灣多很多，到最後趙雅芝、葉童以及飾演青蛇的陳美琪，幾乎每年都還會在各地的節目、晚會上合體，再唱劇中的著名主題曲〈千年等一回〉，就算戲播到現在已過了30年，在中國的熱潮依舊未散，她們成了這些角色的最經典版本。以一齣台灣連續劇能創出這樣的話題與地位，也真的是十分罕見。《新白娘子傳奇》在小螢幕的轟動，加速了大銀幕再拍這故事的腳步，取材卻是來自《胭脂扣》、《霸王別姬》的作者李碧華的小說《青蛇》，光看名字就知道這一回主角不會是白蛇，青蛇的分量相當重要。導演徐克那時正好處於作品比起之前票房、評價都不理想的低潮，需要一部大片求翻身，當初鎖定梅艷芳、鞏俐分別飾演青蛇與白蛇，兩人本來也都答應要演出，彼此見面後氣氛亦佳，約定好同進退，結果鞏俐先辭演，梅艷芳也跟著退出，到最後才會由張曼玉與王祖賢接手。當年已經得了3座金馬獎的張曼玉，舉手投足都把青蛇還帶著野性妖氣的感覺，演得活靈活現，而王祖賢的古裝扮相美，演技儘管與張曼玉的差距明顯，也努力演出了不同於以往的白蛇樣貌，兩人的突破演出，搭配吳興國、趙文卓和過去不一樣的許仙、法海塑造，給人的新鮮感不錯。只可惜那時好萊塢已經是《侏羅紀公園》等級的怪物特效，《青蛇》裡的大蛇精，還是華人式土法煉鋼的效果，高下立判，票房吃了敗仗，直到近年來才在一堆網友的重新發掘下，評價比上映當年大有成長，卻只被視為另類經典，無法取代《新白娘子傳奇》在廣大劇迷心目中的地位。