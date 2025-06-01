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美國白宮5月31日撤回了其對艾薩克曼(Jared Isaacman)擔任美國國家航空暨太空總署(NASA)署長的提名，突然將馬斯克(Elon Musk)親密盟友從該機構負責人的候選名單中剔除。白宮發言人赫斯頓(Liz Huston)表示，川普總統(Donald Trump)將很快宣布新的候選人。她說：「下一任NASA領導人完全符合川普總統的『美國優先』(America First)議程，這一點至關重要，而川普總統將很快直接宣布替代人選。」億萬富豪兼私人太空人艾薩克曼，是馬斯克選來領導NASA的人選。他原定下週在參議院進行拖延已久的任命確認投票。他遭到撤換令許多太空業界的人感到意外。白宮沒有解釋導致這項決定的理由。艾薩克曼的撤換最早是由美國新聞網站Semafor報導，他並未回應置評請求。艾薩克曼的撤換發生在馬斯克正式離開白宮的數天後。這位SpaceX的執行長此前在白宮擔任「特別政府雇員」，領導政府效率部(Department of Government Efficiency)，為政府帶來了動盪，也讓川普的一些助手感到失望。根據一名知情人士透露，馬斯克對艾薩克曼遭到撤換感到失望，認為這是出於政治動機。馬斯克在X上回應白宮決定的消息時，提及艾薩克曼寫道：「很難找到如此能幹又善良的人。」馬斯克並未立即回應置評請求。目前尚不清楚政府將提名誰來取代艾薩克曼。根據3名對討論知情的人士透露，其中一個人選是美國空軍退役中將夸斯特(Steven Kwast)，他是創建美國太空部隊(U.S. Space Force)的早期倡議者，也是川普的支持者。更多中央廣播電臺新聞