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▲吳宗憲（如圖）在端午節曬出AI人像製作的祝賀圖，臉龐竟撞臉梁朝偉，引發粉絲熱議。（圖／翻攝自吳宗憲IG）

▲吳宗憲（如圖）AI人像圖又與「胖虎」一角幾分相像，不論帥氣還是搞笑，吳宗憲都駕馭得遊刃有餘。 （圖／翻攝自吳宗憲IG）

端午佳節祝福齊發，綜藝天王吳宗憲用特別的方式祝賀，發揮創意透過AI生成人像圖，於昨（31）日在社群曬出一系列圖片，笑說自己「撞臉梁朝偉」，只見神韻真的極為相似，讓不少網友一時誤認，直呼「差點以為是真的梁朝偉現身！」怎料另1張日系卡通版的祝賀製圖，吳宗憲竟又與漫畫《哆啦A夢》裡的「胖虎」一角有幾分相像，掀起不小話題。吳宗憲以AI製圖向粉絲送上端午節祝福，發文寫道「梁朝偉跟你祝賀佳節！？？」發現照片中的自己臉龐與梁朝偉極為相似，引來不少網友驚呼：「本來神韻就像梁朝偉」、「這是AI最會的一次！」、「差點以為是真的梁朝偉現身！」吳宗憲也開心自嘲：「AI真的很友善」，語氣中充滿幽默，掀起熱議。此外，吳宗憲果然是很會逗樂粉絲，沒讓「撞臉影帝」這件事停太久，立刻發出後續圖再補上一刀：「#後面校正回歸#華朝來了#有看直播的粉粉們你們都懂對嗎！？」從俊帥影帝秒變漫畫《哆啦A夢》裡的「胖虎」一角，展現十足綜藝魂，也讓粉絲笑翻，直說這才是「最真實的吳宗憲！」留言區網友反應熱烈，有人說「第一張真的有像梁朝偉」、「我還以為加錯帳號了」、「最後一張怎麼像胖虎」、「憲哥玩AI玩得太開了吧」，不論帥氣還是搞笑，吳宗憲都駕馭得遊刃有餘，為端午節增添許多趣味的氣氛。