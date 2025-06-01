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▲王彩樺（右）在端午佳節期間曬出與88歲爸爸（左）的合照，父女倆狀態好得不得了。（圖／翻攝自王彩樺IG）

端午節是台灣重要的傳統節日，不少藝人趁機與家人團聚，「保庇天后」王彩樺也不例外，昨（31）日於社群曬出與88歲爸爸的合照，寫下感性文字，「我愛我的爸爸，希望爸爸永遠健康平安快樂。」貼文曝光後，引起粉絲驚呼連連，因為王爸爸氣色紅潤、精神奕奕，根本看不出年近90歲了。王彩樺在貼文中寫下，「我的帥爸爸今年88歲，我愛我的爸爸，希望爸爸永遠健康平安快樂。」字句中滿溢著女兒對父親的深情，還加上「#我是保庇天后王彩樺 #願天下所有人都幸福 #願一切都吉祥如意」等祝福標籤，展現溫暖正能量，也讓粉絲們感受到濃濃的端午佳節氛圍。這張父女合照中，王彩樺身穿黑色上衣，妝容完整，臉上洋溢幸福笑容，而坐在她身旁的王爸爸，也同樣穿著休閒T恤，外型帥氣俐落，整體狀態看上去相當硬朗，不少網友留言誇讚2人狀態都好得不得了，「根本不像88歲」、「王爸爸好帥帥喔」、「彩樺姐基因太強大」，稱羨父女倆的凍齡外貌。事實上，王彩樺向來以親民、孝順形象受到喜愛，她時常在社群平台分享與家人的互動點滴，傳遞溫暖家庭價值，此次端午節貼文不僅讓粉絲感受到濃濃父女情，也讓人再次見證「保庇天后」在螢光幕外的真摯一面。