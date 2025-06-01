端午連假即將結束，有上國道返家的民眾注意了！近期有民眾在國道搭車過程中，在副駕駛座睡覺，雖然有繫安全帶，但卻因為側躺導致「安全帶未貼合胸口」，遭警方以遠端拍攝舉發「開罰3000元」，警方也強調，即便有繫安全帶，但若方式不正確，也無法達到保護作用，將依《道路交通管理處罰條例》責罰。
副駕駛睡太熟 安全帶移位被罰錢
據《東森新聞》報導，一名男子與妻子從桃園自駕前往台南，坐在副駕駛的他選擇睡覺休息，但側躺的姿勢卻讓安全帶滑倒肩膀後方，行經國道一號彰化埔鹽系統路段時，遭國道警察以長鏡頭拍攝取締，罰鍰3000元；男子無奈表示，自己根本沒察覺睡姿，看罰單照片發現安全帶位置才驚覺違規。
安全帶有繫不等於安全 警方揭正確方式
依照《道路交通管理處罰條例》，高速公路或快速道路上，若乘客未依規定繫妥安全帶，駕駛人將被處以3000元以上、6000元以下罰鍰；高雄交大機動隊說明，三點式安全帶的設計，「需要緊貼肩膀、胸部、腰部」，才能在突發事故中分散衝擊力，如果安全帶繞到背後、穿越腋下、未貼胸部，都可能在撞擊時失效，造成勒頸等危險。
此外，有些乘客坐車時，會將椅背調整到接近平躺，但這樣的舉動，會讓安全帶與胸口出現縫隙，當發生碰撞時，容易導致乘客身體向前滑動，產生「下潛現象」，增加重傷或死亡風險，這類案例若被發現，都是可以開罰的。
安全帶真的很重要！沒繫致死率飆升
高速公路局統計，國道上發生的死亡事故中，「未繫安全帶」佔比逐年上升，2023年達25%，而2024年截至2月底也已衝上38%，高公局強調，車禍瞬間的衝擊力極大，未繫安全帶的乘客不僅可能被拋出車外，也可能造成車內其他人受傷，研究也顯示，未繫帶的死亡風險高出3.6倍，絕對不能輕忽，因此高公局已特別要求國道公路警察局強化攔檢取締。
而在罰則上，小客車在國道或快速道路上行駛時，無論是駕駛、前座或後座乘客，只要未繫安全帶，都會被開罰3000至6000元；車上有幼童未依規定使用安全座椅，駕駛人也將被罰1500至3000元。
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據《東森新聞》報導，一名男子與妻子從桃園自駕前往台南，坐在副駕駛的他選擇睡覺休息，但側躺的姿勢卻讓安全帶滑倒肩膀後方，行經國道一號彰化埔鹽系統路段時，遭國道警察以長鏡頭拍攝取締，罰鍰3000元；男子無奈表示，自己根本沒察覺睡姿，看罰單照片發現安全帶位置才驚覺違規。
安全帶有繫不等於安全 警方揭正確方式
依照《道路交通管理處罰條例》，高速公路或快速道路上，若乘客未依規定繫妥安全帶，駕駛人將被處以3000元以上、6000元以下罰鍰；高雄交大機動隊說明，三點式安全帶的設計，「需要緊貼肩膀、胸部、腰部」，才能在突發事故中分散衝擊力，如果安全帶繞到背後、穿越腋下、未貼胸部，都可能在撞擊時失效，造成勒頸等危險。
此外，有些乘客坐車時，會將椅背調整到接近平躺，但這樣的舉動，會讓安全帶與胸口出現縫隙，當發生碰撞時，容易導致乘客身體向前滑動，產生「下潛現象」，增加重傷或死亡風險，這類案例若被發現，都是可以開罰的。
安全帶真的很重要！沒繫致死率飆升
高速公路局統計，國道上發生的死亡事故中，「未繫安全帶」佔比逐年上升，2023年達25%，而2024年截至2月底也已衝上38%，高公局強調，車禍瞬間的衝擊力極大，未繫安全帶的乘客不僅可能被拋出車外，也可能造成車內其他人受傷，研究也顯示，未繫帶的死亡風險高出3.6倍，絕對不能輕忽，因此高公局已特別要求國道公路警察局強化攔檢取締。
而在罰則上，小客車在國道或快速道路上行駛時，無論是駕駛、前座或後座乘客，只要未繫安全帶，都會被開罰3000至6000元；車上有幼童未依規定使用安全座椅，駕駛人也將被罰1500至3000元。