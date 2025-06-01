我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾在ATM領到陌生人的手尾錢，鈔票正反面都寫著「阿公手尾」。（圖／民眾授權提供）

領到別人家阿公手尾錢，眾笑「博愛的阿公」

▲「手尾錢」是給子孫的祝福，通常是吉利金額。（圖／楊登嵙提供）

「手尾錢」怎麼用、能不能花掉，命理師教存放方法

ATM領錢領到「手尾錢」，是驚喜還是驚嚇？，讓人傻眼，照片曝光後立刻在網路上引起熱烈討論，眾人更齊呼「要發財了」。命理專家楊登嵙解釋，「手尾錢」是給晚輩的祝福，具正向價值和意義，領到別擔心，「手尾錢」由來、正確用法一次看懂。在ATM領到陌生人的手尾錢怎麼辦？還真有民眾遇到了！，只見鈔票正反面都寫上4個字：「阿公手尾」，拿到別人家的手尾錢讓人傻眼。「阿公手尾錢」立刻引發眾人熱烈討論：「隨機認了一個乾阿公」、「存回帳戶阿公會幫你生錢」、「這張很旺，會賺大錢」、「這阿公很博愛」、「有一天我吃完路邊攤，才發現現金不夠，於是我阿嬤的手尾錢，有一部分就留在那間麵攤守護大家了。」命理專家楊登嵙說明，「手尾錢」是往生者離開後，留給子孫的錢財，通常是紙鈔或銅板，代表將財富傳承給子孫，保佑子孫們富貴長壽、財源廣進，楊登嵙進一步解釋，手尾錢金額不限，通常都是包吉利數字像是88元、168元、268元、666元、888元、2000元、6000元不等。一般人都是用紅包袋或紅絨布收藏保存手尾錢，建議在紅包袋外面寫上日期、緣由，避免日後忘記或是不小心花掉。至於「手尾錢」到底能不能花掉，楊登嵙也分享建議存放方法。放在家裡「財位」上，可以獲得往生親人的護持庇佑，讓後代子孫的財源廣進。將「手尾錢」放在褲子口袋裡，再把褲子捲起來，並且放進衣櫃裡，意思是「鎖財庫（褲）」，可以增進財運。將「手尾錢」用紅包或紅布包起來，再用紅繩綁7圈後，打結綁起來，放進床頭櫃或枕頭下，代表往生親人為後輩子孫「鋪財路」。將「手尾錢」放錢包內，增加財運。藉由子孫的努力打拼，讓「小錢滾大錢」、小錢變大錢。把往生親人的愛心，分享給社會上需要幫助的人，幫親人積福報，廣結善緣。楊登嵙提到，「手尾錢」具有紀念性質，通常不會有人拿去花掉，但如果把「手尾錢」拿去做不好的事情，像是賭博或是購買違禁品，有觸法疑慮或是讓身邊的人擔心就不好。