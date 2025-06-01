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▲東區決賽MVP則由今晚攻下31分的Pascal Siakam拿下，這也是他繼2019年後再闖總冠軍賽。（圖／取自印地安納溜馬X）

▲雷霆則在西區決賽以4：1淘汰對手，當家球星Shai Gilgeous-Alexander場均砍下31.4分、8.2籃板與5.2助攻，成功榮膺西區決賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

▲Paul George的轉隊，意外催生出兩支新興強權的主力陣容，讓溜馬和雷霆崛起。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據數據網站Polymarket Hoops的模擬，雷霆奪冠機率高達85%，而溜馬僅為15%。雖然外界普遍看好雷霆奪冠。（圖／取自NBA X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將於台灣時間6月6日早上8點30分點燃戰火，由時隔25年重返總決賽的印第安那溜馬，對決年輕崛起的奧克拉荷馬雷霆。不僅兩隊都在本季實現蛻變重生，更巧合的是，雙方核心班底的誕生，竟都可追溯至同一筆關鍵交易——當年Paul George的離隊。在今年東、西區決賽中，溜馬的Pascal Siakam獲得東區決賽MVP（Larry Bird Trophy），雷霆的Shai Gilgeous-Alexander則拿下西區決賽MVP（Magic Johnson Trophy），有趣的是，這兩位球星皆非美國籍，展現出NBA的國際化趨勢。溜馬在東區決賽第六戰以125：108擊敗紐約尼克，系列賽4：2淘汰對手，挺進總決賽。Pascal Siakam全場攻下31分5籃板3助攻1抄截3阻攻，攻守兩端皆有宰制級表現，帶領球隊完成歷史性一役。這位來自喀麥隆的前多倫多暴龍冠軍球員，如今在印第安那再次登上巔峰。記者Omer Osman賽後也發推感嘆：「東區最有價值球員是一位來自喀麥隆的前暴龍球員，西區最有價值球員是一位加拿大人。籃球早已不是美國獨有的運動，而是一項全球性的運動。」雷霆則在西區決賽以4：1淘汰對手，當家球星Shai Gilgeous-Alexander場均砍下31.4分、8.2籃板與5.2助攻，成功榮膺西區決賽MVP。儘管在第三戰僅得14分，但他迅速在第四戰回神，單場轟下40分締造個人季後賽新高，率隊拿下關鍵勝利。他在本系列賽得分超過30分的四場比賽中，雷霆全部獲勝，證明他是球隊無可取代的靈魂。有意思的是，溜馬與雷霆的崛起皆可追溯至2017年Paul George的交易。當年，溜馬將George送至雷霆，換來Victor Oladipo與Domantas Sabonis。此後，Sabonis又成為溜馬與國王交易中的主軸籌碼，讓溜馬得到今日的王牌控衛Tyrese Haliburton，以及Buddy Hield與Tristan Thompson。Haliburton現已成為球隊核心，其組織與得分能力是溜馬重返榮耀的關鍵。另一方面，雷霆在2019年將George交易至快艇，換來Shai Gilgeous-Alexander、Danilo Gallinari與多達5個首輪籤及2次首輪互換。這些選秀權陸續轉化為包括Jalen Williams等即戰力，成為雷霆重建成功的基石。Paul George的轉隊，意外催生出兩支新興強權的主力陣容，也讓這場總決賽充滿宿命與時代交錯的象徵。根據數據網站Polymarket Hoops的模擬，雷霆奪冠機率高達85%，而溜馬僅為15%。雖然外界普遍看好雷霆奪冠，但溜馬本季一路逆襲的旅程早已贏得尊敬。Siakam與Haliburton能否撼動雷霆的青春風暴？答案即將揭曉。