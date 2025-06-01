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▲李芷霖（如圖）剪去多年長髮，以俐落短髮全新造型示人，被粉絲大讚「比林襄還可愛。」（圖／翻攝自李芷霖IG）

▲李芷霖（如圖）以21字再回覆小三風波，哭笑不得說著：「留言看來你很投入，但我們已經公開澄清，感謝理解。」（圖／翻攝自李芷霖IG）

味全龍啦啦隊成員李芷霖（霖霖）上月10日起捲入「偷吃人夫」風波，同時爆出私密照、金流截圖等證據，事後李芷霖親自拍攝影片澄清，否認所有不實指控，並保留法律手段，事件後續有待查證。然而，李芷霖上月23日重返應援舞台，狀態及神色明顯影響，李芷霖上月11日拍片澄清「偷吃人夫」爭議，事後直接於社群上消失，回歸個人生活整理情緒，直到上月23日終於現身台北大巨蛋應援，與球迷再次見面，雖然期間她努力擠出笑容，仍有粉絲發現她少了以往的朝氣與活潑。除了上場應援，李芷霖昨也久違在社群露面po出新動態，見她一改往常氣質，剪去多年烏黑長髮，變成及肩俐落短髮，以全新面貌示人，照片中，李芷霖身穿平口格紋背心和短裙，露出白皙纖細四肢，被粉絲大讚「比林襄還可愛。」然而，留言區也有網友犀利提問李芷霖，劈頭1句質疑「所以最後到底誰是小三？」對此，李芷霖親上線回覆，附上哭笑不得的表情符號說著，「留言看來你很投入，但我們已經公開澄清，感謝理解。」語氣堅定且無畏。事實上，李芷霖日前便發聲明強調小三的指控是假的，事後原先自稱正宮的網友，也遭發現對話內容與圖片皆為後製，迅速刪除所有貼文，並清空社群帳號內容，企圖消失避風頭，背後意圖令人匪夷所思。