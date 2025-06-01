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▲李怡貞工作的律師事務所在Google上突然變成「永久歇業」，她否認停工，強調是網軍作祟。（圖／李怡貞臉書）

▲李怡貞說自己經過正宮同意，才把事件內幕抖出來。（圖／11點熱吵店）YouTube）

知名律師李怡貞近日在節目上爆料一名富可敵國的台灣富商與啦啦隊女孩外遇，遭正宮提告，最後雙方和解，但正宮氣不過，授權她將此事抖出，李怡貞也因此變成話題人物。今（1）日她再度發文，截圖一張自己事務所被標註成「永久歇業」的照片，李怡貞疑遭人報復，惡意竄改資訊，她傻眼直呼：「老娘仍在營業」、「這個社會好黑暗，我好害怕」。李怡貞律師事務所在Google資訊頁面突然被改成「永久歇業」，她今日稍早在臉書發文， 笑說：「你們覺得會是誰弄的呢？誰巴不得我不當律師呢？」李怡貞說之前她罵黃子佼時，事務所也曾故意被人改成「一樓一鳳」，現在又因為爆料啦啦隊當富商小三，被網軍攻擊。李怡貞更笑說：「我不當律師更好啊，沒有律師倫理的規範，我每天上通告把每個案件的細節都講出來啊，一個案件我講一年都講不完捏。」她也呼籲粉絲去幫忙在Google留言回饋意見，「老娘仍在營業，會營業到你哭爸叫媽」，更開玩笑裝緊張地說：「這個社會好黑暗，我好害怕」。事實上，李怡貞個性嗆辣，面對威脅挑釁從不退縮，經常上談話性節目分享遇過的個案和人生經歷，也因人紅是非多，不時會被酸民攻擊，但李怡貞坦然面對，即便事務所被負評洗到變歇業，她也淡定笑說：「故意亂留負評、改事務所名稱、把我事務所永久停業，我全部都遇到了」，配上一個比YA的手勢，看起來心情不受影響。回顧事件起因，李怡貞在節目《11點熱吵店》爆料，一名曾經或現在待過樂天女孩的甜美系啦啦隊女神，明知富商有家庭，還不顧一切與他交往，更大膽在富商家中的廁所開直播唱歌、客廳曬內褲等，完全不怕正宮發現；收到法院通知後也繼續跟富商往來，更為了富商吃藥墮胎，把流產藥留在富商家中，被正宮看到，行徑十分囂張。