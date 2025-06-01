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泰國6月1日起全面加強機車安全帽規定，凡駕駛與乘客未戴安全帽者，將處以最高2000泰銖罰款，較原先500泰銖大幅提高，引起當地外籍居民與民眾關注，特別是對「邊車」（saleng）適用與否，網路上出現不少討論。根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國警方推動的「安全道路專案」強調，無論行駛距離長短、日夜時段或交通密度，所有機車駕駛與乘客皆須全程配戴安全帽。當局將執法重點鎖定在學校周邊與事故熱點，並要求各省警局盤點高風險路段，加強稽查，累犯者將面臨更重處分。不過，新法規也引發部分外籍人士的疑問。一名外籍網友近日在社群平台Reddit上發文，提到他與泰籍妻子對「邊車乘客是否需戴安全帽」有不同解讀。妻子認為saleng屬於特殊三輪車結構，不適用此規定；但該名外籍居民則質疑，saleng本質仍是機車改裝，應納入相同標準。目前，泰國皇家警察尚未對此做出明確釋義，但根據現行法規，並未針對「附側車」機車另設例外條款，推測仍應視為需配戴安全帽的範疇。泰國多年來交通事故傷亡率居全球前段，機車事故更佔死亡案例大宗。政府此次罰則加重，顯示試圖以高壓執法與教育並進，改變部分民眾對「短程不戴帽」的僥倖心態。