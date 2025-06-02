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6月2日懶人節：全國不能上班大亂了

▲日本多啦A夢頻道製作「遊手好閒日」圖卡。（圖／ドラえもんチャンネル）

3天端午連假結束，端午節習俗立蛋、划龍舟、曬午時水，高溫讓人昏昏欲睡，今（2）日開工不少民眾肯定還想繼續放假，，雖然現實中並沒有這個節日，但也是提醒民眾在忙碌生活中，仍要適時放慢腳步，讓生活取得平衡。在《哆啦A夢》卡通中，6月2日其實是「遊手好閒日」，又翻譯為「懶人節、懶人感謝日」，這是大雄用日本標準日曆作出的一個節日，規定在6月2日當天不得上班上課（水田初次動畫化曾改為 6 月 1 日）。在故事中，沒想到事與願違，不只爸媽不煮飯，出事了也沒有警察、消防隊、醫師，導致天下大亂，最後大雄和哆啦A夢緊急取消這個節日。至今仍有哆啦A夢粉絲會「過節」，雖然並不能真的放假，但也勉勵人們在急湊的高壓工作環境、快速工作步調之中，別忘記適時休息、達到日常生活的平衡。克里斯．貝利被譽為「史上最有生產力的人」，身為全球知名的生產力專家，他曾提出「休息」是生產力重要的關鍵之一。在這個特別的日子裡，讓我們學習大雄的精神，勇敢地懶散一次，享受無所事事的美好。如果想要慶祝「遊手好閒日」，不妨嘗試以下幾種方式，讓自己真正放鬆一下。1、掌握工作節奏、提高工作效率，力求準時下班、不加班，給自己悠閒的夜晚好好放鬆。2、數位斷捨離，關掉所有工作相關通知，遠離手機、不查看E-mail和訊息，讓自己完全放空。3、享受小確幸，學哆啦A夢好好認真品嚐一塊銅鑼燒，或是重溫一集喜愛的哆啦A夢卡通，找回童年的純真與快樂。4、若是正好放假的人，不如懶散一日、沒有計劃，隨心所欲度過一天，讓身心徹底放鬆。