▲北屯中清路與大鵬路口天橋展開夜間拆除作業(圖／建設局提供2025.6.1)

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台中市積極優化人行空間與路口環境，北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，影響行人通行與車輛視線安全，市府於5月29日至6月2日展開夜間拆除作業。在建設局督導與施工團隊的通力合作下，工程順利提前完成，今（1）日上午九時前即恢復通車。建設局長陳大田表示，此項工程不僅展現市府高效執行力，更為市民提供更安全、友善的通行環境。陳大田說明，中清路與大鵬路口的人行天橋使用年限已久，影響視覺景觀與通行便利性，並造成行人通行不便。經評估後，市府決定拆除該天橋，同步進行人行道拓寬、行穿線後退、行人停等區優化，以及無障礙設施整建。拆除作業自5月29日深夜展開，施工團隊於5月31日晚間順利完成兩側主梁吊離，大幅壓縮工期，提前一天完成任務，展現高度的效率與執行力。考量施工期間適逢端午連假，加上中清路為台中市重要幹道，為減少對車流與交通的影響，工程採夜間分段進行。陳大田感謝周邊居民對三日夜間施工的支持與體諒，以及所有交通維持人員、施工與監造團隊的辛勞付出，使作業過程順利安全、交通影響降至最低，最終能夠順利提早完工，恢復通行。建設局強調，市府將持續推動人本設施優化，致力打造安全、無障礙、兼具都市景觀品質的友善通行環境，讓市民享有更安心、便利的步行體驗。