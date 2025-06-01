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台中市政府打造友善的大眾運輸環境，特別在公車候車亭設置了充滿親和力的「黃色笑臉鈴鐺」服務燈。這個看起來像是一排電梯按鈕的燈號，4年來已經吸引超過800萬人次使用。圓圓的笑臉、亮黃色的燈號，讓不少遊客都忍不住駐足拍照，成為台中公車的一大特色。交通局長葉昭甫表示，只要按下「黃色笑臉鈴鐺」，候車亭外的服務燈就會亮起，駕駛可以清楚看到乘客要搭的路線，乘客也不用再冒險走到馬路邊揮手攔車。簡單一個小小的按鈕，就能讓等車變得更安心，搭車更方便。葉昭甫分享，這項設計從110年開始推動，讓候車變得更有溫度。市民只要按下按鈕、選好公車路線，或者用「台中GO」APP遠端操作，外部服務燈就會同步顯示路線號碼，讓駕駛一眼就能掌握乘客需求。簡單直觀的設計，不只是方便，更讓人感覺到被貼心對待。台中「黃色笑臉鈴鐺」不只是燈號，更像是公車站的溫暖小幫手。它原本是為了幫助長輩或行動不便的朋友設計，後來考量到所有市民的需求，從最初的「輪椅」圖案，改成現在明亮又親切的笑臉造型。每當燈亮起，就像是公車站在對你微笑，提醒駕駛「這裡有人在等車喔」。目前台中已有超過1100座公車候車亭，其中467座設有「黃色笑臉鈴鐺」服務燈，分布在幹線公車路廊、醫療院所周邊，以及高齡與身心障礙者較多的社區。交通局也和駕駛們建立共識，只要看到燈亮，就像是乘客在招手，務必安全停靠，保障每位乘客的搭車權益。未來，台中市也會持續推動這項貼心服務，讓每一個等車的瞬間，都能感受到溫暖與關懷，讓公共運輸更有愛、更友善，也更值得信賴。