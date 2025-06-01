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今（1）日為端午節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，上午國道有3起事故造成回堵，目前都已排除，而壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢，預判下午仍有11路段易塞車，部分地區可能有短暫陣雨，高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶。高公局指出，今日上午3時58分於國3北向245.3公里處發生5輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內線及中線車道，於上午5時10分排除；上午9時32分於國1北向165.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時45分排除，造成後方車流回堵1公里；上午11時9分於國3北向43.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於11時22分排除，造成後方車流回堵2公里，而上述事故均導致車輛回堵影響整體車流順暢。高公局預判今日下午仍有11個重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。此外，今日下午部分地區可能有短暫陣雨，高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶。行車遇到下雨時，務必開亮頭燈，注意車前狀況並保持行車安全距離，切勿超速並小心變換車道，以維行車安全。