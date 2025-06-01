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泰國清邁動物園驚傳性騷擾事件，一名中國籍男遊客涉嫌對女實習生伸出狼爪，當場遭工作人員制伏送辦。清邁動物園水族館在5月30日發生一起性騷擾案件。一名女實習生正在步道區域餵食烏龜時，突然遭到從展覽館走出的中國籍男遊客襲臀，嫌犯得逞後竟若無其事離開現場。受害女子當場受到極大驚嚇，附近工作人員及保全人員聞訊趕到，立即將嫌犯制伏並報警處理。整起犯案過程都被監視器完整錄下，成為關鍵證據。警方趕抵現場後，將嫌犯帶回警察局偵訊。然而這名中國遊客接受調查時態度可疑，不僅未攜帶護照等身分證明文件，聲稱證件忘在飯店房間，供詞更是閃爍其詞，甚至辯稱自己患有疾病。目前警方已著手前往嫌犯下榻的飯店進行搜查，將進一步偵訊並正式提出起訴。清邁動物園水族館方面與受害者都表示，絕不容忍此類惡行，將追究到底，務必讓嫌犯受到應有法律制裁。