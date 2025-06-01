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效力響尾蛇3A的台灣左投林昱珉近期狀態低迷，今日先發面對遊騎兵3A僅投4局就失5分，苦吞本季第3敗。儘管首局化解危機無失分，第2局卻遭遇亂流，被敲5支安打並投出關鍵保送與犧牲打，單局失5分，創下升上3A以來單場最多失分紀錄。林昱珉這一場投出85球（52顆好球），被敲6安、失5分皆為責失，另有6次三振與3次保送，防禦率升至4.91。終場響尾蛇3A以0：6遭完封，林昱珉至今3A首勝尚未開張。至於洛杉磯道奇新人聯盟的台灣20歲混血小將柯敬賢，今天則有突出打擊表現，繼上戰敲出3支安打後，本戰面對小熊新人聯盟再度上演4安猛打賞，6項打擊數據暫居新人聯盟第一。紅雀高A林振瑋表現則相對亮眼，對戰釀酒人高A前4局無安打壓制，連續三局三上三下。雖然在第5局被敲一支二壘安打後退場，該名跑者最終得分也計入他帳上，但整體投球內容仍可圈可點。林振瑋此役投4局，用63球（40好球），被敲1安失1分，送出3次三振與1次保送。海盜3A游擊手鄭宗哲則展現選球能力，全場3度保送上壘，1打數無安打。