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▲胡利（左起）、曹晶晶、白冰冰、曹金鈴、郭昭巖議員、蔣黎麗，一起為公益演出付出心力，蔣黎麗透露自己身旁還是有追求者，卻沒有想再婚，她的兒子也一直想要她移民美國，但她覺得朋友都在台灣，美國很無聊。（圖／記者朱永強攝）

▲江蕙曾經舉行轟動全台的封麥演唱，近年來身體健康調養好，又將在歌迷期盼下復出開唱。（圖／寬宏提供）

▲曹晶晶（左）是曹金鈴的姪孫女，兩人都是舞蹈高手。（圖／記者朱永強攝）

白冰冰為資深舞蹈家曹金鈴創立的《台北市桔色關懷協會》最新幫助長者與弱勢的公益演唱會免費站台，曹金鈴以及姪孫女曹晶晶、資深演員蔣黎麗、胡利等都參與。白冰冰自我打趣稱以前有一次要出國，搭機時還要坐一段接駁車，車上位置剩下2、3個，看到一對老夫妻上來就跟朋友讓座，後來隨口聊聊才發現，那對夫妻才65歲，她都70歲了，笑道：「長者也有好幾種，我看起來比較活潑。」她更記得江蕙之前封麥演唱會，她把自己要去看的票，免費送給清晨還在敦化南路上打掃的兩位長者，他們高興到抱著跳起來。針對長者和弱勢的公益活動，白冰冰免費也願意參加，還帶來自己最新的唱片《喝酒講酒話》要送給長者們當禮物，在公益演唱會上當主持人的蔣黎麗，立刻喊要買100張支持。蔣黎麗昔日是中視戲劇節目常客，也演出過《花系列》，2009年與富商前夫離異，目前小兒子在美國Google工作，又一邊攻讀哥倫比亞大學碩士，大兒子則在泰國享受生活，都還沒結婚，她還沒當阿嬤。曹金玲透露蔣黎麗的兒子都一直請她移民到美國，但她拒絕：「美國好無聊，我的朋友都在這邊。」她也不諱言仍有追求者，可是現階段享受單身，沒有再婚的念頭。幾位資深藝人都還是健康、有活力的生活，白冰冰提到長者不只一種，有一種是看起來真的蒼老，可能各種事情都要別人幫忙，她自己看起來就比較活潑，因此自曝了「70歲讓座給65歲」的故事，她也透露表示參與獻給長者的公益演出，希望年輕人能陪著長輩來看。話鋒一轉，她又提到曾做過一件很感動的事，那時江蕙要封麥舉辦演唱會，一堆朋友來拜託她買票，她乾脆一次買了60張，結果大家各自認領完，還剩下兩張，本來想說就自己找朋友去看，卻在每一回錄影收工後改變了心意。原來那時白冰冰坐在車子上，看到清晨的台北街頭，還有兩位年長的阿姨在打掃，就指揮車子開過去，搖下車窗，她們見到她也很開心，覺得第一次看到電視裡出現的藝人本尊，白冰冰突然就問她們，想不想看江蕙的演唱會，她們回答票很難買，也很貴，應該是沒辦法，白冰冰就把兩張票給了她們，指揮車子開走，從車窗隱約看到她們開心到抱著很開心一直跳跳跳，她自己都很趕定。坦言：「如果能讓一輩子沒進過歌廳的人，也能看到白冰冰的真人秀，那也是非常棒。」