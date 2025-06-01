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▲林昶佐（右）接受《話時代人物》主持人鄭弘儀（左）專訪，由於觸動一些過往傷痕而真情流露。（圖／三立提供）

▲林昶佐表示想爭取台灣與芬蘭直航。（圖／三立提供）

即將出任駐芬蘭代表的林昶佐，引發外界不少爭議和討論，將在今(1）日晚間8點的三立新聞台《話時代人物》節目，接受主持人鄭弘儀專訪，聊到成長過程，緊繃的父子關係，林昶佐邊說邊流淚、哽咽到差點中斷錄影。提到外界針對林昶佐派駐芬蘭的諸多質疑，他本人用很多具體的事實駁斥澄清，也透露妻子Doris對芬蘭語很熟，也是他最嚴格的老師，更透露Doris患有有罕見腦部疾病、要注意調養，為此他才會不再選第3任立委。因為將派駐芬蘭，林昶佐很多事都被仔細檢視，最常被問的就是會不會講芬蘭語，林昶佐表示擔任閃靈樂團主唱的年代，與芬蘭就連結很緊密，至少7年的時間，幾乎每天24小時和芬蘭人相處，那段時間學會很多生活用的芬蘭語，而且他的太太Doris，對芬蘭語很熟，也將陪他一同駐外生活，他也透露在很多年的調查裡面顯示，芬蘭是英語系國家以外，最會說英語的國家，所以在芬蘭是可以用英語交流的。換言之，林昶佐希望外界絕對不用擔心他和當地人員的溝通會出問題。問起到芬蘭想要推動的第一件事，他說道：「希望達成台灣和芬蘭盡快直航。」當他在訪談中主動提到太太，鄭弘儀順勢問他，在不選連任第3屆立委時，曾提到太太身體的因素是其中一個原因，他透露原本參選連任的文宣也都印好了，但聽到醫生說Doris需要調養，就覺得不用再參選了。不過聊到和家人的關係，也觸動了林昶佐內心的脆弱處，閃兵問題牽扯出他的身心症，也重啟多年前被父親家暴的種種記憶，而他走進重金屬音樂原因之一是要宣洩家暴帶給他的壓抑，身上的刺青原來也是用來遮掩遭家暴時留下的傷口，雖然他已選擇原諒父親，但掀開之前一幕幕往事，還是讓林昶佐幾乎泣不成聲。完整的訪問內容，都在今(1日)晚上8點於54台三立新聞台播出的《話時代人物》呈現。