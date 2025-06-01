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紐約洋基作客洛杉磯道奇球場遭遇重創，儘管當家球星賈吉（Aaron Judge）單場轟出兩支陽春全壘打，4打數3安打、貢獻2分打點，仍無力挽救球隊，以2：18慘敗給火力全開的道奇。不過賈吉這一場「雙響砲」，成為美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）史上生涯前1200場敲出最多全壘打的球員。道奇主砲大谷翔平此役4打數敲出2支一壘安打，皆成功跑回得分，第六局退場休息。賈吉則在面對老對手時展現驚人火力，打擊率升至3成98，上壘率.490與長打率.778皆居聯盟之首，打點累積52分同樣排名第一，展現MVP級表現。他本季累積21轟，與全壘打榜領先者大谷翔平僅差1轟。根據美國棒球數據專家Sarah Langs分析，Judge生涯至今僅1050場比賽，已累積42場「雙響砲」表現，寫下大聯盟新紀錄，比認為球員生涯前1200場敲出的數量都多。過往最多僅有39支。在洋基隊史中，賈吉的雙響砲次數高居第4，僅次於傳奇球星Babe Ruth（68次）、Mickey Mantle（46次）與Lou Gehrig（43次）。此外，這是他繼2022年後，第二次在球隊前57場比賽內達成至少20轟，成為隊史僅次於Ruth的第二人。賈吉也成為洋基史上第二位在5月底前達成「至少20轟＋打擊率超過.390」的球員，前一人為1956年繳出「20轟、打擊率.414」的Mantle。隨著賽季進入夏季，賈吉與大谷的全壘打王之爭，勢必成為接下來的焦點戰線。