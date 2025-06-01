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日本讀賣新聞(Yomiuri)今天(1日)報導，日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)正考慮在七大工業國集團(Group of Seven, G7)於6月中旬舉行峰會前，先訪問華盛頓會見美國總統川普(Donald Trump)，以尋求達成貿易協議。讀賣新聞引述未具名日本政府官員的話報導，在首席關稅談判代表赤澤亮正(Ryosei Akazawa)多次造訪華府後，日本官員看到了川普關稅減免措施取得了進展的跡象，並表示，美方對日本提議展現出濃厚興趣。該報寫道，經濟再生擔當大臣赤澤亮正本週稍晚將回到華府進行更多會談，之後將就石破茂訪問美國做出決定。白宮和日本首相官邸在非上班時間並未立即回應置評請求。日本是美國的主要盟友之一，除非能與美國達成雙邊協議，否則將從下個月起面臨24%的關稅。日本也正在努力尋求使華盛頓豁免對其汽車製造商的25%關稅，汽車製造是日本規模最大的產業。讀賣新聞表示，一些日本政府官員希望能在川普總統6月14日的生日前宣布一項協議。在與美國財政部長貝森特(Scott Bessent)及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)會面後，赤澤亮正5月30日表示，雙方「同意加快談判進程，並在G7峰會前舉行另一輪談判」。G7峰會將在6月15至17日於加拿大舉行。不過赤澤表示，若美方不就包括汽車在內的關稅問題讓步，就不會達成協議。石破茂已經表示，雙方談判在擴大貿易、非關稅措施和經濟安全方面正在取得進展，而東京方面則提過可能增加對美國軍事設備和能源的購買，以及在日本造船與修理美國軍艦方面的合作。更多中央廣播電臺新聞