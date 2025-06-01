我是廣告 請繼續往下閱讀

一名台灣女生今天上午駕車載著一名外國籍女性友人往大雪山山區出遊，不料半途至林道9K附近衝出路面，墜落深約15公尺的山谷，台中市消防局東勢分隊馳往救援，兩名女子負傷自行爬出車體，消防人員將多處受傷的兩人送醫治療，無生命危險。警消調查，一名37歲台灣女生，今（1）日上午趁著端午連假天氣宜人，駕駛自小客車載著德國籍的女性友人（27歲）到中部山區景點遊覽，結果開車行經東勢區大雪山200林道9K處不慎衝出道路墜落山谷，台灣女子負傷撥打手機119求救。台中市消防局東勢分隊共8人前往搶救，發現轎車墜落約在15米深的山谷，車體變形，所幸兩名女子還能負傷自行爬出車體外，意識清楚，大致為手部、眼睛、腹部挫傷。警消使用以繩索吊臂將人員救起後，先將兩送往中國附醫治療，均無生命危險。