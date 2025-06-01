我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希（左）曬出她與兒子小星星（右）的背影照。（圖／陳妍希微博）

▲陳妍希洋裝大露背，狀態看起來少女感十足。（圖／陳妍希工作室微博）

台灣女星陳妍希今年2月公開與中國男星陳曉離婚的消息，8歲兒子「小星星」由兩人共同照顧，陳妍希恢復單身後，氣色與身材也驚喜回春，變得更有少女感。昨（31）日陳妍希迎來42歲生日，工作室微博曬出一系列她身穿露背洋裝的美照，只見陳妍希狀態極佳，臉上掛滿笑容，陳妍希離婚陳曉後迎來恢復單身的首個生日，她沒有與親友大肆慶祝，昨日只簡單在微博曬出與兒子小星星的合照，配文寫道：「」。只見陳妍希身穿露背碎花洋裝，與兒子站在海邊手牽手看風景，看起來溫馨幸福。今年8歲的小星星則身穿藍色休閒上衣、軍綠色長褲，身高大約在陳妍希肩膀的位置，看起來抽高許多。粉絲看了母子合照也紛紛留言，「姐姐生日快樂，星星仔長大了」、「母子倆未來越來越好」、「星星長大了，祝母子倆未來平安順遂開開心心的」、「哇～星星已經這麼高了！生日快樂，日日快樂」。許多粉絲都訝異陳妍希的兒子已經長這麼大了，而陳妍希的工作室則曝光她身穿同件洋裝的一系列美照，只見陳妍希轉過身妝容精緻、頭戴花冠，宛如花間仙子，整個人看起來充滿女神氣場，已經不是當年被笑「最腫小龍女」的圓潤狀態。陳妍希也曾透露，自己生完小孩後經過積極的健身、飲食控制，身高160公分的她，成功瘦回44公斤左右，體態勻稱好看。