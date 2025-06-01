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儘管全球市場充斥經濟不確定性、物料成本上升、供應鏈困境和潛在關稅風險，根據KPMG發布最新「2025全球半導體產業大調查」，近9成半導體產業領導者預期今（2025）年產業營收持續成長，不過，台灣在全球半導體業佔有領先地位，6成高階主管擔憂供應鏈過於集中所帶來的地緣政治風險，美國今年宣布增加的關稅和非關稅壁壘也為許多產業帶來重大影響，63%受訪企業視「關稅與貿易限制」為未來2年內對產業影響最大的潛在風險。KPMG「2025全球半導體產業大調查」共訪問全球156位半導體產業高階主管，探討半導體產業的策略重點、產品應用與發展、財務與營運預測。儘管市場持續存在人才短缺、地緣政治緊張、供應鏈脆弱等不確定性，但受惠於技術創新推動半導體產業高速成長，多數受訪企業對於今年及未來的發展前景抱持樂觀的態度，預期財務狀況將持續改善，並迎來嶄新的機會。根據調查顯示，儘管全球市場充斥經濟不確定性、物料成本上升、供應鏈困境和潛在關稅風險，但仍有86%受訪企業預期他們的公司未來1年內收入會成長；此外，63%高階主管表示將增加資本支出，相較去年的52%，顯著成長，顯示企業對未來佈局抱持積極態度，亦反映可能與各國政府加大補助半導體產業有關。調查指出，已有47%的受訪企業申請政府補助資金，顯示企業已擬定建設新廠或其他資本規劃的策略計畫。KPMG科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，半導體涵蓋人工智慧、車用電子、國防等關鍵領域，其戰略地位與經濟影響日益升高，成為各國科技競爭與地緣政治角力的舞台，企業應考量供應鏈彈性調整、爭取政府補助、在地化生產、價格調整、人才培養及提高生產效率，為台灣在全球戰局中的角色帶來更多可能性。值得注意的是，憑藉先進技術、穩定品質與充沛產能，台灣在全球半導體產業佔有領先地位，長期備受國際關注，產業地位的提升同時也伴隨著全球經貿與地緣政治風險的高升。根據調查指出，高達6成的高階主管表示，對台灣在全球半導體供應鏈中地位過於集中所帶來的地緣政治風險感到憂慮。此外，美國政府今年宣布增加的關稅和非關稅壁壘已為許多產業大來重大影響，63%受訪企業視「關稅與貿易限制」為未來2年內對產業影響最大的潛在風險。KPMG科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，半導體產業正面臨「關稅」與「匯率」的雙重挑戰，對製造、生產及組裝等供應鏈環節帶來深遠影響。為因應這波風險，不少業者強化原料成本控管外，也醞釀調整產品價格、爭取政府補助以及彈性供應鏈調整，透過開源節流的策略，盡力降低外部環境不確定性所造成的衝擊。此外，AI應用迅速擴展至各個產業，擴及零售、醫療保健、金融和製造業等產業，越來越多企業導入AI以優化營運、利用數據驅動決策、改善客戶服務等。根據IDC指出，2024年間全球企業在AI的支出達到近2350億美元，預測2028年支出將超過6,300億美元，年均複合成長率接近30%。目前生成式AI已佔全球AI支出的17.2%，預計2028年將成長至32%，5年成長率達60%，顯示AI發展超越其他領域，成為半導體營收主要成長動能。然而，過去2年備受矚目的電動車首度退居第4名，反映出汽車產業整體的成長趨勢放緩，尤其是各類型電動車智慧應用的趨勢減弱。隨著智慧應用擴張，半導體產業持續大幅成長，全球對科技人才的需求不斷攀升，產業愈加面臨人才需求的挑戰。根據調查顯示，「人才風險」（40%）已連續3年被視為半導體產業的首要風險，迫使企業採取措施以因應人才市場競爭。同時，調查指出，企業人才發展的首要策略為「投資員工培訓、技術提升和個人發展計畫」（37%）。以2025年台灣畢業生夢幻企業「鴻海」為例，他們開發線上學習平台，將傳統的線下培訓改善成為虛實整合（OmO）的培訓模式，讓員工隨時隨地學習，更是在平台上導入生成式AI，進一步強化專業技能與職場競爭力。當然，不同地區在人才管理策略的趨勢上呈現極大差異，美國企業重視「具有競爭力的薪酬、員工激勵措施和彈性工作方式」；歐洲更聚焦「加強員工留任和提升員工參與度」；亞太地區則強調「產學合作、開發人才管道」，以確保產業有充足的合格專業人才。企業若要在變局中掌握優勢，勢必須具備前瞻的人才策略與靈活應變的組織文化。