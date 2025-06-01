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▲S媽黃春梅自從女兒大S去世後，還在哀傷的心情中，時常半夜發文哀嘆，讓外界擔憂。（圖／摘自黃春梅FB）

▲胡利（左起）、曹晶晶、白冰冰、曹金鈴、郭昭巖議員、蔣黎麗，一起為公益演出付出心力。（圖／記者朱永強攝）

白冰冰今（1）日為資深舞蹈家曹金鈴創立的《台北市桔色關懷協會》最新公益演唱會免費站台，為了長者和弱勢盡一分心，淡出演藝圈多時的蔣黎麗也友情助陣擔任主持，曹金鈴的姪孫女曹晶晶與資深女演員胡利也都參與演出。白冰冰坦言，身為長者還是要能活得健康又有熱情，不要看來老態龍鍾。她透露自己身為夜貓子，常會看到S媽黃春梅在夜深人靜時在網上留言，宣洩喪失女兒大S徐熙媛的痛苦，自己會私訊她，鼓勵她想哭就盡量哭，把委屈都哭出來，到了白天就又會是一條活龍。人世間的悲歡離合，沒有人可以預期。白冰冰在28年前失去獨生愛女白曉燕，這麼多年之後依然屹立在舞台上，給觀眾帶來歡樂，可是她坦言S媽應該要好好的哭，因為「還會要哭很久」，可見喪失子女的痛苦，對父母親來說不是3、5年能夠平復，S媽的回答則讓人心疼，竟然是想哭也哭不出來，白冰冰能理解，事情畢竟來得太突然，也告訴大家，平常在公眾眼前，會努力忍住不傷感，到了夜半才是天人交戰時，S媽的情況可能也如此，才會都是在半夜發文，不過內心有傷痛想哭，就要把它哭出來，別悶在心裡。當年白冰冰雖然傷痛，很多好友拱她出來帶頭行善，她從被害人變成提出幫助的公益人，坦言：「自己都還在哭，白天還要擦乾眼淚幫助人，都覺得有點快要瘋狂。」一開始是她自己拿積蓄，成立「白曉燕基金會」其他董事就是捐款，那時募款600萬，因為基金會需要千萬才能立案，後來又怕沒有固定的辦公處可能會被驅趕，又購得了會址。本來董事們建議房子先用白冰冰自己的名字再無償給基金會用，可是她覺得用基金會的名義即可，所以後來基金會恐斷炊，也不能拿房子來抵押貸款，最後還是書法大師張炳煌，招來好友等捐出書畫義賣，總共募得600萬，基金會才得以繼續運作，她希望既是為了社會上的善事，大家都能共襄盛舉。近日台灣發生70多歲的老翁在三峽造成重大車禍，近日也傳出已過世。白冰冰建議政府制訂一些方法，像長者可能眼睛會模糊，反應可能也不夠快，看政府規定老人能駕車到幾歲，或是幾歲以後每年評估一次。她也呼籲為了自己為了他人，年紀太大的長者就不要開車，大家重視安全。