我是廣告 請繼續往下閱讀

效力北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，今（1）日於8局上0：0時登板，對手依舊是千葉羅德海洋，孫易磊主投1局雖被敲出2支安打，但力保不失分，收下本季第3次中繼成功，由於僅相隔1天後又上場，加上有掉速隱憂，球迷不禁質疑他上場頻率過高，「新庄監督喜歡就一直用喔」、「會不會太頻繁...」、「今天速球都沒紅字，有點累了吧」孫易磊本戰接替日本火腿先發投手北山亘基後登場，後者本戰熱投117球繳出7局無失分，可惜打線也沒幫忙。8局上孫易磊在0：0平手僵局下登板，一上場先被岡大海敲出安打想挑戰二壘，中外野手矢澤宏太雷射肩助殺，幫孫易磊抓到第1個出局數。孫易磊後續又被藤原恭大打出安打，面對壘上有人危機，又對上前次交手敲出全壘打的山本大斗，孫易磊用拿手變速球讓他揮出右外野飛球出局，最後再讓安田尚憲打出中外野飛球接殺，無失分退場。孫易磊本戰用10球被敲出2支安打，收下本季第3次中繼成功，賽後防禦率也降到1.50，火腿在9局下靠著洋砲Franmil Reyes再見全壘打贏球。值得注意的是，孫易磊上戰休息3天後登場，最快球速達到151公里，本戰在相隔1天後就上場，直球都沒有亮紅燈，最快僅149公里。