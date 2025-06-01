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UNIQLO衣服「多送一張紙」！內行爆出真實用途

▲有民眾在UNIQLO嬰幼兒包裝產品中，發現含有吸收甲醛的特殊試紙。（圖／翻攝Threads）

UNIQLO嬰幼兒服飾夯！推「無甲醛包裝」家長讚爆

▲UNIQLO針對嬰幼兒產品提供無甲醛包裝。（圖／Uniqlo Taiwan KIDS & BABY臉書）

吸附甲醛試紙別丟！家長「1招」重複再利用

UNIQLO是台灣人相當喜愛的日本服飾品牌，UNIQLO在全台各地皆有門市，因主打商品高品質，加上時常祭出超殺優惠，深受眾多民眾青睞。但過去就有民眾購買UNIQLO的嬰幼兒產品時，，不少家長都會將這張紙留下，更加細心照顧寶寶的皮膚。有女網友過去在Threads分享，表示曾聽說，她當時剛好有幫自家兒子買了一件褲子，也發現包裝中確實含有試紙，針對甲醛吸附試紙，過去就連女藝人愷樂前陣子才在社群平台開心分享，當時就引發眾多網友驚呼「現在才知道紙的用途」、「什麼！原來包裝裡的紙是有作用的」、「原來是這樣！我真的太無知，還想說幹嘛用的多餘的包材」。UNIQLO過去就曾說明，表示相當在乎嬰兒的健全發展，，商品完成後，從品檢到包裝的過程中，都不會打開商品包裝袋，在無福馬林的環境及狀態下，被運送至世界各地的UNIQLO店面販賣。倘若遇到商品的包裝袋在店面不小心打開的狀況，。UNIQLO除了承諾服裝材質不含甲醛外，每個商品也都會附上甲醛吸附紙，專門用來吸附潛在的甲醛，以此減少對寶寶皮膚的刺激。類似話題過去在Dcard也有相關討論，當時有店員說明，因為寶寶肌膚比較敏感，所以都會利用去除甲醛紙，「只要拆開來包回去都要靜置7天，才可以完整地去除甲醛，這也是為什麼我們嬰幼兒商品不能退換貨」。據了解，社群平台上也有許多爸媽，拆開UNIQLO嬰幼兒商品包裝後，，讓衣櫃的試紙能夠做到定期更換。