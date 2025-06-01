UNIQLO是台灣人相當喜愛的日本服飾品牌，UNIQLO在全台各地皆有門市，因主打商品高品質，加上時常祭出超殺優惠，深受眾多民眾青睞。但過去就有民眾購買UNIQLO的嬰幼兒產品時，意外發現包裝內多放了一張紙，而這張紙其實是「吸收甲醛試紙」，是專門用來吸附潛在甲醛的特殊紙張，不少家長都會將這張紙留下，更加細心照顧寶寶的皮膚。
UNIQLO衣服「多送一張紙」！內行爆出真實用途
有女網友過去在Threads分享，表示曾聽說UNIQLO嬰幼兒服飾包裝中會放一張「吸收甲醛的特殊試紙」，她當時剛好有幫自家兒子買了一件褲子，也發現包裝中確實含有試紙，「拿過來一看，上面真的有寫功用是預防甲醛污染衣物的耶！我都把它當作垃圾，沒想到用途這麼大」。
針對甲醛吸附試紙，過去就連女藝人愷樂前陣子才在社群平台開心分享「打開兒子的衣櫥，發現他根本是人間UNIQLO，還有包裝裡那張去甲醛的紙，媽媽很愛」，當時就引發眾多網友驚呼「現在才知道紙的用途」、「什麼！原來包裝裡的紙是有作用的」、「原來是這樣！我真的太無知，還想說幹嘛用的多餘的包材」。
UNIQLO嬰幼兒服飾夯！推「無甲醛包裝」家長讚爆
UNIQLO過去就曾說明，表示相當在乎嬰兒的健全發展，嬰幼兒相關服飾都會提供無甲醛包裝，避免衣物吸附甲醛以密封包裝進行販售，商品完成後，從品檢到包裝的過程中，都不會打開商品包裝袋，在無福馬林的環境及狀態下，被運送至世界各地的UNIQLO店面販賣。
倘若遇到商品的包裝袋在店面不小心打開的狀況，UNIQLO強調將會有工作人員在販賣前先把甲醛物質去除之後再行販售，請安心購買使用。UNIQLO除了承諾服裝材質不含甲醛外，每個商品也都會附上甲醛吸附紙，專門用來吸附潛在的甲醛，以此減少對寶寶皮膚的刺激。
吸附甲醛試紙別丟！家長「1招」重複再利用
類似話題過去在Dcard也有相關討論，當時有店員說明，UNIQLO嬰幼兒商品都會放去除甲醛試紙，因為寶寶肌膚比較敏感，所以都會利用去除甲醛紙，「只要拆開來包回去都要靜置7天，才可以完整地去除甲醛，這也是為什麼我們嬰幼兒商品不能退換貨」。
據了解，社群平台上也有許多爸媽，拆開UNIQLO嬰幼兒商品包裝後，會留下吸收甲醛試紙，放入自家寶寶的衣櫃，協助吸附甲醛，細心照顧到寶寶的皮膚，而多餘的試紙可以裝入夾鏈袋，讓衣櫃的試紙能夠做到定期更換。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友過去在Threads分享，表示曾聽說UNIQLO嬰幼兒服飾包裝中會放一張「吸收甲醛的特殊試紙」，她當時剛好有幫自家兒子買了一件褲子，也發現包裝中確實含有試紙，「拿過來一看，上面真的有寫功用是預防甲醛污染衣物的耶！我都把它當作垃圾，沒想到用途這麼大」。
針對甲醛吸附試紙，過去就連女藝人愷樂前陣子才在社群平台開心分享「打開兒子的衣櫥，發現他根本是人間UNIQLO，還有包裝裡那張去甲醛的紙，媽媽很愛」，當時就引發眾多網友驚呼「現在才知道紙的用途」、「什麼！原來包裝裡的紙是有作用的」、「原來是這樣！我真的太無知，還想說幹嘛用的多餘的包材」。
UNIQLO嬰幼兒服飾夯！推「無甲醛包裝」家長讚爆
UNIQLO過去就曾說明，表示相當在乎嬰兒的健全發展，嬰幼兒相關服飾都會提供無甲醛包裝，避免衣物吸附甲醛以密封包裝進行販售，商品完成後，從品檢到包裝的過程中，都不會打開商品包裝袋，在無福馬林的環境及狀態下，被運送至世界各地的UNIQLO店面販賣。
倘若遇到商品的包裝袋在店面不小心打開的狀況，UNIQLO強調將會有工作人員在販賣前先把甲醛物質去除之後再行販售，請安心購買使用。UNIQLO除了承諾服裝材質不含甲醛外，每個商品也都會附上甲醛吸附紙，專門用來吸附潛在的甲醛，以此減少對寶寶皮膚的刺激。
吸附甲醛試紙別丟！家長「1招」重複再利用
類似話題過去在Dcard也有相關討論，當時有店員說明，UNIQLO嬰幼兒商品都會放去除甲醛試紙，因為寶寶肌膚比較敏感，所以都會利用去除甲醛紙，「只要拆開來包回去都要靜置7天，才可以完整地去除甲醛，這也是為什麼我們嬰幼兒商品不能退換貨」。
據了解，社群平台上也有許多爸媽，拆開UNIQLO嬰幼兒商品包裝後，會留下吸收甲醛試紙，放入自家寶寶的衣櫃，協助吸附甲醛，細心照顧到寶寶的皮膚，而多餘的試紙可以裝入夾鏈袋，讓衣櫃的試紙能夠做到定期更換。
@qzxuanUniqlo為了世上最嬌嫩的小客人 特地打造無甲醛的工廠 包裝內附上吸附甲醛的試紙 封口再貼上綠色標示 且售出不退！ 試紙記得留下來 貼在新傢俱上更安心喲！ #分享 #uniqlo #uniqloコーデ #寶寶 #童裝 #寶寶衣服 #日本童裝 #童裝系列 #童裝店 #甲醛
♬ BORN FOR THIS - Foxxi