網紅Joeman「九妹」（本名：翁雋明）擁有超過270萬訂閱，是台灣前10大YouTuber ，頻道常常開箱豪宅、上流奢侈品，每一部影片都是流量保證，可以說是台灣最強YTR。不過，今（1）日Joeman收到一份「離譜工作邀約」，竟然是大學生團隊發來，且還標明「急件，價格可以詳談」，信件內容曝光也讓一票網友笑翻。
大學生寄「離譜工作邀約」！Joeman傻眼：這也太急
Joeman今（1）日在臉書上發文提到，自己的工作信箱在5月30日禮拜五收到一封「急需幫忙剪輯」的信件，寄件者透露自己是XX科技大學的學生，並表示：「我們這一組要做關於推薦給大一新生的五間餐廳，影片長度大概在６分鐘內，想請問您能幫我們剪輯嗎？價格可以詳談，謝謝🙏，要在這禮拜日(6/1)前交，我們這組很喜歡Joeman的拍攝風格」。
Joeman看完信件內容之後，也忍不住驚呼：「大學生竟然想外包影片給百萬Youtuber剪？先不論這是不是作業，禮拜五寄信、週日要交，太急了啦！」
大學生寄「離譜工作邀約」的事件曝光後，也讓不少網友笑稱，「現在年輕人是不是覺得能被他們喜歡是很不得了的事情」、「你要給他平價跟奢華的選擇嗎」、「2百萬YouTuber團隊等級的剪輯，還是急件，大學生真的付得出來嗎XD」、「外包給Andy不香嗎？ 哈」，YTR洋蔥也表示，自己同樣收到了這組大學生的信件，但「他寄給我的，沒有最後一句」，讓洋蔥忍不住想哭了。
Joeman15年間登頂最強YTR！資歷曝光太亮眼
YouTuber Joeman（九妹）今年36歲，他最早在網路上發跡是從大學時期，擔任星海爭霸的電競賽事主播，更成為2011年《星海爭霸II》電競賽評冠軍。不過之後Joeman出社會後進入職場，成為微星科技業務，更在短短4年晉升成產品經理。
不過在27歲那一年，Joeman突然在一次傳授經驗給其他業務的過程中，突然萌生「一樣都在舞台上表演，我不如去講給更多人聽」的想法，於是毅然辭掉經理的工作，直接轉行當YTR。
Joeman最後靠著「Joe是要對決」奢華平價系列以及3C開箱闖出口碑與名堂，在短短幾年間累積大量知名度，在2024年4月他就曾透露，自己擁有2間以上房子、很多停車位，YouTube每年廣告分潤有500萬。除此之外Joeman在日本東京也有置產，並命名為Joeman House Oshiage常出租給網紅友人或是自己飛日本玩的時候居住。
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Joeman今（1）日在臉書上發文提到，自己的工作信箱在5月30日禮拜五收到一封「急需幫忙剪輯」的信件，寄件者透露自己是XX科技大學的學生，並表示：「我們這一組要做關於推薦給大一新生的五間餐廳，影片長度大概在６分鐘內，想請問您能幫我們剪輯嗎？價格可以詳談，謝謝🙏，要在這禮拜日(6/1)前交，我們這組很喜歡Joeman的拍攝風格」。
Joeman看完信件內容之後，也忍不住驚呼：「大學生竟然想外包影片給百萬Youtuber剪？先不論這是不是作業，禮拜五寄信、週日要交，太急了啦！」
大學生寄「離譜工作邀約」的事件曝光後，也讓不少網友笑稱，「現在年輕人是不是覺得能被他們喜歡是很不得了的事情」、「你要給他平價跟奢華的選擇嗎」、「2百萬YouTuber團隊等級的剪輯，還是急件，大學生真的付得出來嗎XD」、「外包給Andy不香嗎？ 哈」，YTR洋蔥也表示，自己同樣收到了這組大學生的信件，但「他寄給我的，沒有最後一句」，讓洋蔥忍不住想哭了。
Joeman15年間登頂最強YTR！資歷曝光太亮眼
YouTuber Joeman（九妹）今年36歲，他最早在網路上發跡是從大學時期，擔任星海爭霸的電競賽事主播，更成為2011年《星海爭霸II》電競賽評冠軍。不過之後Joeman出社會後進入職場，成為微星科技業務，更在短短4年晉升成產品經理。
不過在27歲那一年，Joeman突然在一次傳授經驗給其他業務的過程中，突然萌生「一樣都在舞台上表演，我不如去講給更多人聽」的想法，於是毅然辭掉經理的工作，直接轉行當YTR。
Joeman最後靠著「Joe是要對決」奢華平價系列以及3C開箱闖出口碑與名堂，在短短幾年間累積大量知名度，在2024年4月他就曾透露，自己擁有2間以上房子、很多停車位，YouTube每年廣告分潤有500萬。除此之外Joeman在日本東京也有置產，並命名為Joeman House Oshiage常出租給網紅友人或是自己飛日本玩的時候居住。