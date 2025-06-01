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▲陳奕迅（如圖）睽違12年重返高雄巨蛋，多次深深地向觀眾鞠躬致謝，「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」（圖／My Kan提供）

▲陳奕迅（如圖）一連6場《FEAR and DREAMS》高雄演唱會圓滿落幕，他當場承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」（圖／My Kan提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS》巡演高雄站最終場於昨（31）日圓滿落幕，恰逢端午節，他唱盡30年豐厚的音樂歷程，在高雄巨蛋劃出深刻的情感波紋，在台上也不免提及先前罹患新冠肺炎而延期一事，再度向在場歌迷道歉，「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」對於那些因改期而無法前來的歌迷，他也再喊：「歹勢歹勢，辛苦了辛苦了！是我不好！對不起！」現場掌聲此起彼落，氣氛溫暖而動人。來到高雄演唱會最終場，陳奕迅火力全開，一口氣帶來〈淘汰〉、〈孤勇者〉、〈不如這樣〉、〈愛情轉移〉等多首經典曲目，以絕佳狀態完成巡演第165場，獻上令人如癡如醉的頂級演出，「很感謝你們的耐心，你們的踴躍，你們的愛。」演唱會上來到安可環節，陳奕迅「因地制宜」選唱鮮少公開演出的國語曲目，包括〈浮城〉、〈積木〉、〈人造衛星〉等私藏愛歌，驚喜連連，演出結束後歌迷仍不散，不斷呼喚他的名字，陳奕迅也不捨地重返舞台，獻上〈十年〉送給全場觀眾作為壓軸禮物。睽違12年重返高雄巨蛋，陳奕迅滿懷感動地向觀眾致意：「每次來南部大家都這麼熱情，謝謝你們歡迎陳奕迅來到你們的城市，這裡有我好多美好的回憶。」面對因延期仍堅持到場的滿席觀眾，他多次深深鞠躬致謝，也溫柔感謝大家的體諒與支持，笑說：「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」對於那些因改期而無法前來的歌迷，陳奕迅也誠摯致歉：「歹勢歹勢，辛苦了辛苦了！是我不好！對不起！」話鋒一轉，他隨即自嘲：「如果不是因為大家的支持，差點要付錢做紙牌人去坐在位子上了！」1句玩笑瞬間逗笑全場，也化解了等待多時的辛苦，現場笑聲與掌聲此起彼落，氣氛溫暖而動人。高雄站一連6場圓滿落幕，《FEAR and DREAMS》巡演正式進入倒數階段，正如陳奕迅所說：「唱一場，少一場。」最後再幽默預告：「下一次演出，說不定可以更親近地唱唱聊聊。」並當場承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」期盼未來帶來更多精彩舞台回饋給歌迷。