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▲本季遊戲中，有殺人跳繩關卡。（圖／Netflix）

▲李炳憲是遊戲操控者，也是某幾關的參賽者。（圖／Netflix）

Netflix今（1）日公開《魷魚遊戲》第3季2分鐘正式預告，最新關卡「殺人跳繩」終於曝光，飾演編號456成奇勳的李政宰，最後廝殺人選更是讓觀眾意想不到！正式預告的開場以陰森的童謠「咚咚，請問是誰啊？我是小乖乖」開場，接著屬於魷魚遊戲的專屬聲音「遊戲即將開始」出現。在第1、2季「一二三木頭人」出現的致命巨人-巨型英熙娃娃如今再現身，多名參賽者進入遊戲的大門，發現自己躲藏在英熙的高大雙腿後，接著就是驚悚的跳繩關卡，大家表情驚恐萬分，完全展現《魷魚遊戲》從第1季到現在的一貫風格：將童年天真轉化為求生恐懼。畫面一轉，主角成奇勳痛苦大喊：「為什麼不殺我？為什麼只留我活口？」崩潰表達出自己在叛變中失去好友正培的沉重罪惡感。如今，他將與「負責人」（李炳憲 飾）進行最終對決，這位曾以參賽者編號001「吳寧一」的身分潛入遊戲，如今卸下面具、重回遊戲操控者的角色，冷冷問道：「456號，你對人還有信心嗎？」全新的危險遊戲再升級，且充滿挑撥人心與信任的挑戰。今日釋出的劇照中，展現強烈與複雜的情感張力，奇勳身穿西裝、神情堅毅，倖存者包含李名器（任時完 飾）、姜大虎（姜河那 飾）、趙賢珠（朴成焄 飾）等人，也同時在高風險的遊戲當中，帶著面臨崩潰邊緣的情緒。最令人好奇的是朴璟碩（李陣郁 飾），他在叛亂鎮壓中中彈，如今出現在劇照中，一手按住腹部傷口面對一名粉紅守衛，令人猜想他是否奇蹟生還，並準備展開復仇。《魷魚遊3》6月27日在Netflix全球獨家上線。