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▲青山近期大舉展店，所到之處都掀起排隊人潮。（圖／青山提供）

▲「青山 青茶專業製作」高雄裕誠店開幕優惠還有好幾天。（示意圖／青山提供）

「青山 青茶專業製作」高雄裕誠店開幕優惠：

「青山 青茶專業製作」高雄裕誠店

▲CoCo都可夏天開賣「鮮芋雪冰」、「手作仙草凍乳」2大新品降火消暑。（圖／CoCo都可提供）

高雄人也瘋排隊！端午節過後天氣好悶熱，今（1）日裕誠路騎樓卻出現超長人龍，不是UG TEA、得正，都在排新開幕的「青山 青茶專業製作」，來自鶴茶樓旗下的全新品牌，不只台北狂開店，也才進軍台中和新竹。6月1日高雄裕誠店送「每人免費一杯飲料」、第二杯起「全品項5折」，開幕優惠一次整理。CoCo都可明（2）日則開賣「鮮芋雪冰」、「手作仙草凍乳」2大消暑新品。鶴茶樓旗下全新品牌「青山 青茶專業製作」，標榜選用中、高海拔的高山青茶，打造現代人喜歡的「耐喝、零負擔」手搖飲料；配料不只首創「蕎麥珍珠」搭配特調「蕎麥奶蓋」，還把古早味甜點「菜燕」變成新選擇，有網友分享無糖「綠水茶香清新」，咀嚼控必喝的「菜燕奶茶菜燕有夠多」、咬下「脆脆的口感很驚艷」。「青山 青茶專業製作」半年內陸續在北部連開4家門市，3月才進軍台中「手搖飲激戰區」美村路一段、4月也在新竹竹科園區掀起排隊人龍。而最新高雄裕誠店，臨近高雄捷運巨蛋站、與瑞豐夜市周邊，今開幕也湧出滿滿人潮擠滿騎樓。除了上述人氣手搖新品，提醒大家，以上活動限來店購買，線上預訂/外送不適用。地址：高雄市鼓山區裕誠路1137號電話：07-552-0163另外，迎接嚴選台灣特有「桑桑」口感的芋頭，經手工熬煮成綿密滑順芋泥、再加入100%紐西蘭天然草飼牛乳，快速旋打成「鮮芋雪冰」，細緻雪沙口感像極了小時候吃到媽媽、阿嬤手作的芋仔冰；而大杯嚐鮮價70元的「手作仙草凍乳」，則有著手工熬煮製成滑嫩仙草凍，加入香濃純淨鮮乳，吃得到咕溜滑順的口感、香甜不膩口。