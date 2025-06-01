端午假期，不少民眾搭乘火車到各地旅遊。不過台鐵再次傳出乘客辱罵車長事件。有一名男性年長旅客搭台鐵時覺得車廂太冷，要求列車長調高溫度，列車長調高後，旅客仍不滿要求再次調高，列車長考慮全車旅客舒適度因此拒絕，這名旅客竟對列車長出言辱罵，最後將旅客交由鐵路警察處置。對此，台鐵今（1）日表示，將協助列車長提告。
今日是端午假期的最後一日，不少民眾在今日搭乘火車回到工作地收心，有一名民眾在社群平台Threads發文表示，今日早上搭乘台鐵從台中往高雄的新自強號列車，途中同車廂一名長者覺得冷，希望列車長調高冷氣溫度，起初車長應其要求調高，但該長者仍覺得冷，因此再次要求調高溫度。
不過列車長認為，大部分的乘客都覺得這個溫度剛好，再往上調整會覺得熱，因此拒絕這次要求，但該長者堅持調高溫度，車長無奈之下，在車廂內舉辦了舉手投票，結果整個車廂僅3人同意升溫。
民眾表示，長者不滿列車長的處理方式行為，因此爆氣了，在車廂內羞辱車長。
針對此事件，台鐵向媒體指出，今日第161次自強號列車長於巡車時接獲一名男性旅客反映車廂內部溫度過低，立即調整空調設定並繼續巡查，後續列車長巡車時再次主動關心此名旅客體感是否改善，旅客仍表示偏冷，遂再次進行溫度上調至攝氏25度。
台鐵說明，為兼顧全體乘客舒適度，列車長也詢問其他乘客車廂內舒適狀況，僅3名旅客反映稍感偏冷，其餘大多數旅客表示目前溫度尚可接受，並詢問此名旅客是否需要更換座位。此名旅客表示拒絕後，開始對列車長出言辱罵，包含「垃圾」、「雜種」等不雅字眼，因旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助處理，但旅客堅持不願下車，為避免影響行車時程，最終改由旅客目的地高雄站，將旅客交由鐵路警察處置。
台鐵表示，目前台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定為23度到23.5度，列車長可依實際乘車狀況調整溫度，旅客若有不適感，也可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。
台鐵也強調，對於員工在執行勤務中遭受辱罵情事，深感遺憾，此案涉有刑法部份，將全力協助列車長提出相關法律告訴，以維護第一線服務人員權益。
鐵警表示，本案經調查雙方皆暫時不提出刑事告訴，處理員警已登錄相關案情資料備查，如接獲正式報案將立即依法辦理。
根據台鐵公司旅運契約規定，若旅客於車站或車廂內，未依該公司公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者，台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。
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不過列車長認為，大部分的乘客都覺得這個溫度剛好，再往上調整會覺得熱，因此拒絕這次要求，但該長者堅持調高溫度，車長無奈之下，在車廂內舉辦了舉手投票，結果整個車廂僅3人同意升溫。
民眾表示，長者不滿列車長的處理方式行為，因此爆氣了，在車廂內羞辱車長。
針對此事件，台鐵向媒體指出，今日第161次自強號列車長於巡車時接獲一名男性旅客反映車廂內部溫度過低，立即調整空調設定並繼續巡查，後續列車長巡車時再次主動關心此名旅客體感是否改善，旅客仍表示偏冷，遂再次進行溫度上調至攝氏25度。
台鐵說明，為兼顧全體乘客舒適度，列車長也詢問其他乘客車廂內舒適狀況，僅3名旅客反映稍感偏冷，其餘大多數旅客表示目前溫度尚可接受，並詢問此名旅客是否需要更換座位。此名旅客表示拒絕後，開始對列車長出言辱罵，包含「垃圾」、「雜種」等不雅字眼，因旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助處理，但旅客堅持不願下車，為避免影響行車時程，最終改由旅客目的地高雄站，將旅客交由鐵路警察處置。
台鐵表示，目前台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定為23度到23.5度，列車長可依實際乘車狀況調整溫度，旅客若有不適感，也可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。
台鐵也強調，對於員工在執行勤務中遭受辱罵情事，深感遺憾，此案涉有刑法部份，將全力協助列車長提出相關法律告訴，以維護第一線服務人員權益。
鐵警表示，本案經調查雙方皆暫時不提出刑事告訴，處理員警已登錄相關案情資料備查，如接獲正式報案將立即依法辦理。
根據台鐵公司旅運契約規定，若旅客於車站或車廂內，未依該公司公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者，台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。