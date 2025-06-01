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▲鞠婧禕成為雜誌《COSMOPOLITAN》的封面女郎。（圖／COSMOPOLITAN 微博）

中國女星鞠婧禕近日登上時尚雜誌《COSMOPOLITAN》的封面，雜誌於5月31日開賣，沒想到在開賣一個小時內就狂賣35萬本，總銷量衝破2475萬人民幣（約台幣1億400萬），突破過往虞書欣、迪麗熱巴創下的紀錄，成為中國女星雜誌封面銷量第一名。不過鞠婧禕的粉絲會如此捧場也不是沒有原因的，因為粉絲心疼女神在前公司「絲芭傳媒」時所受到的「0資源待遇」，不僅時尚資源、精品活動從來不找她，就連出席活動時永遠都只能穿一些不知名品牌的衣服，讓粉絲覺得是品牌方看不上身材嬌小、女團出身的鞠婧禕。沒想到在鞠婧禕離開前公司後，不僅各大精品全部吻上，還為LV拍攝聯名宣傳片，讓人懷疑是前公司有意降低她的曝光度。近日，鞠婧禕還登上了時尚雜誌《COSMOPOLITAN》的封面，粉絲為了鞏固偶像在時尚圈的地位，卯起來砸錢衝銷量，上架後一個小時內就賣破1億台幣，超強吸金能力讓許多網友都驚呆了。鞠婧禕跟前公司「絲芭傳媒」正在進行合約官司中，因為在前公司總是得不到良好資源，讓她在合約到期後選擇不續約，不過公司方面卻認為她在2018年就已經簽過「藝人專屬條約」，雙方會在合約到期後自動續約，不過鞠婧禕方面則表示沒有這回事，自己早在合約到期就離開公司。鞠婧禕出生於1994年，為前偶像團體SNH48的成員之一，因出演影視劇《九州·天空城》、《熱血長安》讓她迅速累積人氣，曾多次在團體人氣票選中獲得第一名，電視劇代表作有《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》、《如意芳霏》等，在中國社群平台上擁有超過三千萬名追蹤者，是當今最人氣的中國女星之ㄧ。