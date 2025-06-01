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最強高中生Ray又秀球技！外線出手快又穩定

▲Ray曾出戰美國知名的業餘籃球聯盟AAU，還找上訓練師進行備戰。（圖／翻攝IG@Rod Wave Elite）

超遠三分殺死比賽！神射手Ray秀翻全場

▲到了比賽最後一次球權，Ray接獲隊友發球後，直接柯瑞上身投出超遠LogoShot。（圖／RayAsianBoy Live）

▲順利得分之後，Ray也找上場邊幫忙打氣的摯友Kai Cenat 擊掌。（圖／RayAsianBoy Live）

台灣最強高中生、最強外交官Ray又在美國掀起話題！今（1）日稍早在美國休士頓舉辦的Dream Con 2025活動上，最受矚目的網紅籃球比賽，Ray成為Team Duke的一員，結果從比賽第三節開始，Ray瘋狂投進外線三分球，下半狂飆12分，甚至在比賽結束讀秒階段，投進了超遠的LogoShot，直接澆熄了對手的最後鬥志，刺激的比賽畫面曝光也引發話題。台灣最強（前）高中生Ray在美國過的超開心！Ray在台灣就讀高中時就是籃球校隊的一員，因此有著一定的籃球底子，2024年7月也曾參與美國AAU業餘聯盟，與許多NBA年輕球員同場較勁。到了近期於休士頓舉辦的美國年輕人盛會 Dream Con 2025 ，主秀的網紅籃球賽在6月1日登場，而Ray則成為Team Duke的一員，與其他美國網紅同場較勁，在主持人出場環節，也特別介紹Ray「來自台灣」！雖然本場賽事娛樂性質較高，但其實在場上的網紅都有著一定的籃球底子，且身材也都相當壯碩，因此只有173公分且相對瘦小的Ray，在身材上討不到任何便宜。比賽第三節只剩20秒時，Ray接獲隊友傳球，在左側底角三分拔起出手，球順利涮框而進，成為Ray本場比賽首次進球，也讓他的手感瞬間開始火燙起來。順利得分之後，Ray也找上場邊幫忙打氣的摯友Kai Cenat 擊掌。到了第四節比賽1分52秒時，因為內線隊友被包夾，Ray又獲得三分線外的大空檔，隊友看見後立刻傳球給他，而他也毫不猶豫直接拔起出手，順利完成一計超美的空心三分球。第四節剩下25秒，隊友抓下進攻籃板，再次找到完全空檔在底角的Ray，對手防守不及，讓手感已經火燙的Ray投進第三顆3分球，累積拿下9分。此時Team Duke已經以89:78領先對手，這顆進球幾乎讓對手反攻氣焰盡失。到了比賽最後一次球權，Ray接獲隊友發球後，彷彿史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）附體，直接衝往中線，隨後在中圈內直接拔起投了一計超遠LogoShot，更扯的是球直接打板進框，讓全場氣氛嗨到最高點，直接殺死了這場比賽，最終這場網紅明星籃球賽Team Duke以92:80擊敗對手Team Mark，Ray斬獲了12分3籃板的數據，也恰巧是贏過對手的12分。比賽過程曝光後，也引爆大批美國粉絲驚呼「尼克隊今晚需要你 Ray」、「Ray替補出場還能拿到12分」、「那個半場投籃是根本柯瑞上身」；台灣網友則忍不住吐槽「Ray投籃比台灣職籃還要準了」、「這底角三分準度是不是可以回來打台籃了？絕對比台灣職籃9成以上的球員準」、「回來打瓊斯杯中華白應該轉播會有很多外國人看」。