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▲胡瓜（左）接受《綜藝大集合》製作單位安排的驚喜，見到編號4號的神祕女郎。（圖／民視提供）

▲神祕女郎摘下面具後，原來是好久不見的如花（右），胡瓜露出耐人尋味的表情。（圖／民視提供）

稱霸收視冠軍多年的民視週日8點節目《綜藝大集合》，日前來到雲林斗六的紅螞蟻生態世界農場錄製，剛好臨近胡瓜的生日，製作單位特地讓他能為自己「謀福利」，準備了「大吉大利挑戰賽」，還開放可以抽選遊戲搭檔，等他選出自己的幸運數字「4」，他心裡有數一定會被整，大家的好奇心驅使之下，阿翔幫忙揭開「4」號女神的面具，原來竟是跟胡瓜好久沒見的如花！兩人還要玩「臉貼臉」的遊戲，儘管有些驚嚇，他還是關心如花最近過得如何，也給她ㄧ個大擁抱。如花過去在綜藝節目中扮醜爆紅，「絲襪套頭」是她最令人印象深刻的形象之一。她和胡瓜曾經在《綜藝大贏家》合作，當年也開出收視佳績。事隔多年，胡瓜與如花再次在民視的 《綜藝大集合》重逢，製作單位苦心設計，先是找來雲林當地人氣女團「褒忠花鼓隊」來為胡瓜慶生，讓現場的氣氛被炒熱、大家都被慶生的歡樂氛圍感染，為胡瓜唱起〈生日快樂歌〉。一步一步開始營造將有驚喜登場的氣氛。之後阿翔頒布有「抽選遊戲搭檔」的環節，3位女藝人與3位神祕嘉賓分別在後面貼了被蓋起來號碼牌，等到胡瓜選出自己的幸運數字「4」，阿翔就開始一個一個揭曉大家的真實號碼，胡瓜也揭破機關，直呼要整他一定有鬼，在場其他人捧腹大笑，不過阿翔強調他準備的這位「4」號女神可是為胡瓜而特地請來的，結果面具一拿下，原來胡瓜要「臉貼臉」的搭檔竟是如花，胡瓜頓時嚇到，但看到她還是很開心的問:「哇好久不見！是《綜藝大贏家》的搭檔，你最近過得怎麼樣?」，如花也很開心搭著胡瓜的肩膀說：「托你的福，你看我們兩個人的身材都差不多。」胡瓜不僅和如花寒暄，也開心給她大擁抱，如花表示是第一次玩「臉貼臉」，坦白說道：「我是第一次玩這個遊戲，看來我的第一次只好給瓜哥了！」大夥兒聽了她話中的玄機都哈哈大笑，反而胡瓜信心滿滿準備要以最快速度完成挑戰，結果比賽才剛開始兩人就接連失敗，一下子是胡瓜的球因為沒夾好而弄掉，一下子因為如花太過拼命、用盡全力貼近胡瓜去接球，殊不知這顆球越接越下面，讓一旁觀戰的籃籃都不禁大叫：「這顆球不能再下去了！」兩個人沒默契卻又親密的互動，讓現場都沸騰了起來。