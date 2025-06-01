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▲孫儷（右）早於2014年取得香港身份，子女升學路早有規劃。（圖／NOWnews攝影中心）

42歲中國女星孫儷自2001年出道，代表作品包括《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》，並於2010年與演員鄧超結婚，共育有一子一女。孫儷近來行蹤低調，卻被網友爆料舉家悄然定居倫敦肯辛頓，兩名子女也已順利就讀當地頂尖私校。她先前在社群平台分享一組倫敦塔橋對比照，分別是13歲時穿紅衣的舊照與近期灰衣近影，背景中的雕像不變，歲月流轉令人感慨。外界因此猜測孫儷生活重心正慢慢移往海外，且疑似已經開始淡出演藝圈，引發粉絲熱議。不少網友發現，孫儷早在2014年就已取得香港身份，並在同年迎來第二胎誕生，據悉，她希望讓孩子走上香港DSE升學制度，避開中國高考壓力，而這幾年她與丈夫鄧超的事業也逐漸向國際接軌，外界也才恍然大悟，原來移居計畫不是臨時起意，而是長達10年的縝密鋪排，讓人驚嘆其前瞻眼光與行動力。目前孫儷未有接演新戲的消息，不過她也並尚未正式宣布退出演藝圈。在過往的訪談中提到是否為了孩子考慮淡出演藝圈，孫儷也曾坦言動心過，但丈夫鄧超始終鼓勵她不該放棄所愛，只要有好劇本與適合角色，她仍然願意嘗試，演藝之路尚未畫下句點，而是選擇靈活應對生活與家庭需求的方式。婚後的孫儷明顯減少工作量，卻始終維持高品質產出，每年幾乎都有代表作面世。夫妻倆也常攜手合作，在鄧超執導的作品中，經常能看到孫儷挺身演出。此次舉家移居倫敦，兩人依然步調一致，展現穩固婚姻與共同願景。