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新北國王今（1）日在主場新莊體育館對決臺北台新戰神，此役球隊當家球星林書豪身體不適未出賽，但國王攻守俱佳，除了首節戰局較膠著之外，次節就拉開多達20分領先，就此揚長而去，終場以109：83贏球，系列賽2：0領先。今天開賽戰神展現拚下首勝的決心，很快取得18：10的可觀領先，不過國王的反擊來得很快，在李愷諺三分球命中後，打出8：0小高潮將比分給扳平。次節開打後沒多久，呂政儒連續兩記外線命中，國王反倒以30：20領先。之後丁聖儒命中分幫客隊止血，但接著呂政儒三分又進，這一節戰神防守完全崩潰，被國王單節轟下38分，瞬間陷入到20分落後，半場以37：57落後。沃許本攻下16分，而呂政儒則三分球4投3中、得到9分。國王光是快攻得分就得到17分，無法有效遏制對手轉換是國王落後原因。易籃再戰後，戰神的防守表現仍沒有起色，桑尼持續投進三分，沃許本則是裡外開花，比分持續被拉開，領先拉開到全場最大得29分，逼使教練團喊出暫停，三節打完88：66取得22分的優勢。末節曼尼高一顆三分、完成一次三分打，讓比賽正式定調，國王大勝戰神，系列賽也以2：0領先。沃許本攻下26分，桑尼得到21分13籃板，林書緯得到10分15助攻4抄截。