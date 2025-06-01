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菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在新加坡舉行的香格里拉對話（The Shangri-La Dialogue）安全峰會上，與中國解放軍官員正面交鋒，他巧妙回擊中方質疑，並痛批北京在南海強佔領土、壓迫人民的行徑，辛辣言詞贏得與會者全場喝采。在今（1）日的論壇座談中，中國人民解放軍資深上校向鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）提出挑戰性問題，質疑菲律賓是否將成為美國在亞洲的代理人，或者是否會對中國採取更友善的態度。面對這種帶有政治色彩的提問，鐵歐多洛毫不客氣地回應：「首先，我要感謝兩位提出『偽裝成問題的宣傳說詞』。」這句神來一筆的回答，立即引來現場與會者的熱烈掌聲。鐵歐多洛接著展開對中國南海政策的批評。他強調對北京缺乏信任是解決南海爭端的「最大絆腳石」，並表示任何理性、沒有意識形態偏見、擁有思想與言論自由的人，都會同意這種信任赤字的存在。他甚至公開表示，無法信任一個「壓迫自己人民」的國家。自菲律賓總統小馬可仕（Bongbong Marcos）上任以來，菲中關係急速惡化。與前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的親中政策截然不同，小馬可仕政府採取「透明戰略」，公開揭露中國在南海的挑釁行為，強硬反對北京對這條重要戰略水道的廣泛主權聲索。近期雙方衝突事件頻傳。菲律賓政府上月指控中國海警船隻在南沙群島桑迪礁（Sandy Cay）附近，向一艘執行科學研究任務的菲律賓國家漁業船發射高壓水砲。類似的對峙場面在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）、仙賓暗沙（Sabina Shoal）等爭議海域反覆上演，兩國船艦經常發生危險接近甚至碰撞事件。中國聲稱基於1947年一張標示模糊虛線的地圖，擁有南海超過80%的主權。這項主張遭到菲律賓、越南、汶萊和馬來西亞的強烈駁斥。2016年，國際仲裁法庭裁定中國的廣泛主張缺乏法律依據，但北京拒絕接受此項裁決。鐵歐多洛在峰會上警告，要想像中國主導的國際秩序，只需觀察北京如何對待南海那些比自己小得多的鄰國，這與中國最初承諾的「和平崛起」背道而馳。他進一步指出，中國軍隊正在「強佔南海領土」，並將勢力擴展至北極和澳洲外海。面對中國日益增長的壓力，菲律賓明確表態與美國站在一邊。鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）強調，菲律賓正處於美國支持下嚇阻中國區域擴張的最前線，兩個長期盟友正加緊軍事演習以提升協同作戰能力。除了開放更多軍事基地供美軍使用，包括鄰近台灣的戰略要地外，馬尼拉也積極擴大國際合作網絡。菲律賓已與日本、紐西蘭簽署軍隊互訪協定，並與加拿大、法國就類似協議進行磋商，顯示其尋求多邊支持對抗中國的決心。對於中國在爭議水域建造配備軍事設施的人工島嶼，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）發出警告，若北京企圖奪取菲律賓海岸附近島礁，馬尼拉擁有「多種選項」因應。