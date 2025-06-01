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▲泰勒絲公開6張專輯封面，宣布買回母帶成功。（圖／泰勒絲 IG）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日宣布成功買回自己首6張專輯的母帶版權，2019年時女神的心血突如其來地被經紀人奪走，如今這場歷經6年的版權大戰終於塵埃落定，泰勒絲也於前（30）日在社群平台分享心情，激動表示：「我曾經創作過的所有音樂，現在終於屬於我自己了！」消息傳出後，無數粉絲在網路上為她歡呼，這場爭取音樂自主權的艱辛鬥爭終於迎來了勝利果實。據外媒報導，泰勒絲這次買回母帶的交易價格達到驚人的9位數，女神也在貼文中曬出包含《Taylor Swift》、《Fearless》、《Speak Now》、《Red》、《1989》和《Reputation》在內的6張專輯封面，並公開向粉絲表達感謝。她透露，自己一直夢想能擁有全部作品的權利，這次買回母帶，不再受限任何附加條件或合作關係，讓她感到無比幸福。她直言：「我的心血終於回到自己手中。」回顧這段漫長的版權爭奪歷程，起因是2019年6月，音樂經紀人斯庫特·布勞恩（Scooter Braun）以收購Big Machine唱片公司的方式，取得泰勒絲早期6張專輯的母帶所有權。當時泰勒絲完全未被告知，也無法參與交易，令她非常痛心。為了保護自己的音樂，泰勒絲毅然決然開始重新錄製這些專輯，發行《Taylor’s Version》，成功稀釋原母帶價值，成為音樂圈罕見的自主維權典範。除了買回專輯的好消息，泰勒絲與美式足球球星男友特拉維斯凱爾斯的戀情也再傳佳音，根據外媒報導，泰勒絲已經答應男友求婚，兩人隨時會正式訂婚，兩人日前飛往巴哈馬群島度假，凱爾斯在浪漫的海邊氛圍下成功求婚，激吻畫面被媒體捕捉。知情人士透露，剛登上富比世富豪榜、總資產高達11億美元（335.5億台幣）的泰勒絲，勢必會與身價3000萬美元（9.1億台幣）的凱爾斯簽下婚前協議書，確保雙方財產與感情上的獨立。