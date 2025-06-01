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印尼西爪哇省（West Java）井里汶縣（Cirebon）採石場週四發生重大工安意外，大量岩石突然崩落，造成現場作業人員及機具被活埋。最新統計顯示，這起事故已奪走18條人命，仍有7名工人下落不明。對於這場悲劇，西爪哇省長德迪（Dedi Mulyadi）透過Instagram痛批，意外現場作業環境充滿危險性，根本達不到基本職業安全要求。他認為，若業者確實落實安全措施，這場災難原本可以避免。印尼能源暨礦產資源部（Ministry of Energy and Mineral Resources）表示，將針對事故成因展開全面調查，同時評估周邊地區是否還有其他崩塌風險。該部地質專家穆罕默德（Muhammad Wafid）指出，井里汶地區的土質本來就不穩定，一旦降雨過量就容易發生地層滑動，而這次出事地點恰好位在陡峭山坡上，地質條件更加脆弱。他解釋，採石業者通常採用炸藥爆破來取得石材，再搭配當地險峻的地勢，多重因素交互作用下，很可能就是引發這次災難的主因。穆罕默德也呼籲搜救團隊務必謹慎行事，特別要避開雨天作業，以免發生二次災害。