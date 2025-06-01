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新北國王今（1）日在主場新莊體育館對決臺北台新戰神，雖然當家球星林書豪身體不適未出賽，但終場仍以109：83大勝，系列賽2：0領先。國王連兩場被打爆，總教練許皓程賽後受訪時表示，雖然林書豪並未出賽，但國王仍是一支完整的球隊，球隊沒有任何一分鐘的容錯空間，要保持專注、減少犯錯。這一場比賽首節戰神還領先，但次節就被國王打出一波38：17的攻勢，大量的攻防轉換讓分數快速被拉開，主場軍將節奏給牢牢掌握在手上，直至終場。儘管深度和天賦先天上不如對手，但戰神這一場也並未給予對手太多身體對抗，國王全場傳出29次助攻，球的傳導流暢，團隊也打出51.9%的超高命中率。戰神主帥許皓程賽後表示，面對聯盟強隊，在場上不能有任何一分鐘有錯誤出現，「開場我們打出不錯的攻守內容，但第二節球員陷入犯規麻煩，投籃命中率下降，就被快速拉開，這也是我們需要去解決的問題。下半場年輕球員有展現出迫切的能量，這是我們想要看到的內容。」雖然林書豪今天沒打，但許皓程認為國王仍是一支陣容完整的團隊，「他們合作4-5年，默契很好，也懂得把劣勢隱藏起來。我們這裡仍需要去解決得分荒的問題，對方防守加壓時，怎麼幫麥卡倫、艾力克解決問題，球需要多一點流動。」事實上，國王在季後賽期間甚至分兵去打BCL，派洪志善、林金榜、林力仁、陳俊男、王柏智、蘇培凱，還有洋將強森、艾夫伯以及伊波卡等人前往蒙古。今天就算林書豪沒打，其他球員仍有足夠的能力和經驗壓制戰神。身為「蒙古組」其中一員的洪志善受訪時說，「昨天就大概知道球隊有這個安排，因此趕在比賽前到達。馬上進入到高強度比賽，身體確實會比較沉重一點。」今天攻下26分的沃許本則笑說：「從之前很空的休息室，突然變很多人，他們幾乎連續3天都在比賽，還包含飛行，真的非常辛苦、非常不容易，今天金榜被換上去的表情很訝異，可以想見非常辛苦。希望他們可以很快恢復，在下禮拜四幫助球隊。」