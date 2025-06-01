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印尼北加里曼丹省近日因豪雨成災，河川潰堤導致野生鱷魚入侵住宅區，一名即將臨盆的28歲婦女在廚房內慘遭鱷魚襲擊死亡，震驚當地社區。這起意外發生在曼布魯河沿岸，受害者穆妮拉懷孕8個月。由於連日暴雨導致河水暴漲決堤，她居住的傳統竹屋被洪水包圍，但她仍在積水的廚房裡準備午餐。就在此時，一隻大型鱷魚從洪水中竄出，瞬間咬住穆妮拉的下肢，目睹這驚悚一幕的妹妹安娜瑪莉亞表示，當時姊姊拚命抓住附近的樹枝想要脫困，痛苦地大聲呼救，「我立刻去找東西想要趕走鱷魚，但等我拿著棍子回來時，姊姊已經被拖到水裡了。」事件發生後，鄰近村民立即動員搜救，部分人員攜帶獵槍想要驅逐鱷魚，但鱷魚早已潛入水裡躲藏。經過約半小時搜索，穆妮拉的遺體浮現，已失去生命跡象。當地執法單位確認，死者確實因鱷魚攻擊死亡，懷孕後期的身體狀況讓她無法自救。印尼政府於1999年將鹹水鱷納入保護動物名單，民眾不得隨意獵殺，野生動物保育專家警告，人為開發破壞原始生態環境，加上氣候變遷導致極端天氣頻繁，使得鱷魚被迫離開傳統棲地，與人類的接觸機會大幅增加。印尼官方數據顯示，去年全國記錄在案的鱷魚攻擊案例多達179件，其中92起造成死亡。面對日益嚴重的人鱷衝突，保育團體和地方民眾都要求中央政府儘速制定更完善的防護機制。