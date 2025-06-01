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▲鬼鬼年初宣布懷孕外界驚喜不已，而她本人也親回應婚姻現況：「我沒有結婚，不要再問了。」（圖／翻攝自鬼鬼臉書）

藝人「鬼鬼」吳映潔於今年初震撼宣布未婚迎來女兒「妹子」，讓外界相當驚訝。今（1）日她突然在社群曝光與一位混血寶寶互動的照片，兩人宛如母女般的自然互動，讓不少粉絲紛紛留言：「眼睛好大的寶寶」、「好想知是否真的女兒」、「是鬼鬼的女兒嗎？」，引起熱烈討論。對此，鬼鬼幽默澄清：「她不是妹子啦！」親自打破大家的誤會。鬼鬼近期接下益菌護膚品牌代言，首度在鏡頭前展現新手媽媽的一面。影片中，她細心為混血寶寶擦上潤膚乳液與屁屁膏，動作溫柔俐落，展現出育兒的體貼模樣，混血寶寶也讓粉絲紛紛懷疑是否就是鬼鬼的女兒，對此她也透露並非女兒「妹子」，除此之外，她也透露，日常生活中最享受的時光就是幫寶寶洗澡，鬼鬼坦言那是一段很重要的時光，讓她暫時從忙碌中抽離，與寶寶專心相處，並表示：「媽媽不只有一種樣子，我也在學著跟寶寶一起長大。」鬼鬼今年1月無預警宣布升格當媽媽，並分享女兒照片，她在貼文中寫道「兩個心臟一起呼吸著」，表達對母親身分的感動，她透露自己選擇放慢腳步好好孕育新生命，感謝自己的勇氣並努力成為更勇敢的人，要好好愛女兒並為了母女倆努力生活。不過，對於孩子生父的身分，鬼鬼和經紀人都不願透露詳情，她僅對外澄清「我沒有結婚，不要再問了」，希望外界不要過度猜測。雖然引發話題，她也曾大方表示，生小孩本就是她的計劃之一，「這是我的選擇，我的人生一直都很勇敢。」