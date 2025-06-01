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▲台鋼雄鷹本戰在主場持續面對富邦悍將，當家主砲魔鷹在第五局一棒把球掃到中外野大牆外，相隔9場開轟，也是本季第12轟進帳，終場率隊5：4驚險獲勝。（圖／台鋼雄鷹提供）



台鋼雄鷹今（1）日於主場再戰富邦悍將，昨役打線狂揮破隊史紀錄的24支安打，本場前5局又攻下4分，富邦方面本戰迎接隊長張育成回歸，單場3安猛打賞、加上第九局開轟，可惜富邦悍將終場仍以4：5不敵台鋼雄鷹，苦吞近期一波2連敗。富邦悍將今天6月1日賽前傳出進行「4上4下」、總共牽涉8人的升降調動，張育成、辛元旭、歐書誠與岳少華升上一軍，期望透過變陣走出昨戰遭台鋼雄鷹24安打爆的陰霾。張育成本場首打席在三壘有人、0出局情況下，敲出三壘滾地球，把壘上的隊友林澤彬打回來，攻下富邦悍將本戰第1分，第二打席則在2出局後，敲出左外野滾地一壘安打，可惜攻勢未能延續。台鋼雄鷹方面，本戰在三局下半攻破魔力藍，年輕中外野手高聖恩陽春砲、吳念庭中外野穿越安打，台鋼雄鷹單局拿到2分逆轉比分，四局下陽春砲又打出高飛犧牲打助隊再下一城。富邦悍將好不容易在五局上靠林澤彬安打上壘，范國宸左外野滾地一壘安打再得分，想不到下個半局魔鷹一棒把球掃到中外野大牆外，相隔9場開轟，也是本季第12轟進帳。兩隊分別在六局上與七局下各得1分，台鋼雄鷹帶著2分領先進入最後第九局，推派張誠恩上場關門，順利解決首名打者王正棠後，被張育成扛出左外野陽春砲，此時比賽就因為突然大雨中斷，暫停將近1小時後比賽才恢復，范國宸遭三振、董子恩內野飛球，富邦悍將終場1分惜敗。