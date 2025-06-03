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▲迪麗熱巴18歲時的長相也非常漂亮。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴18歲出演戲劇時青澀感滿滿。（圖／翻攝自微博）

在電視劇《克拉戀人》、《三生三世十里桃花》、《長歌行》等熱播劇中展露頭角的中國女星迪麗熱巴，今（3）日迎來了她的33歲生日！新疆出生的迪麗熱巴靠著「異域系美人」稱號紅遍華語圈，然而當年的她其實並不想演戲，只是剛好陪朋友參加表演系面試，沒想到自己卻順利考上了，意外開始了戲劇人生。迪麗熱巴乍聽之下其實像極了藝名，不過這可是她的本名，來自新疆的她本名為迪麗熱巴·迪力木拉提，出身在藝術世家的她從小開始學習樂器，鋼琴、小提琴等樣樣難不了她，9歲開始學習舞蹈的她甚至曾經是新疆歌舞團的一員。從小學習樂器、舞蹈的迪麗熱巴，當年要考大學時其實是以中央音樂學院的鋼琴系作為目標，不過她在陪朋友參加上海戲劇學院表演系的面試時，被學校老師誤認為是考生，因此收到了報名表，只是陪朋友考試的她就這樣意外考上了表演系，開啟了她的戲劇人生。微博上也流傳著一段迪麗熱巴當年剛進大學時的自我介紹影片，那年的她留著瀏海，混血感美貌完全遮不住，也有同期的校友透露過迪麗熱巴在學期間就是校內有名的美女，是校花級別的美女。回味迪麗熱巴18歲時所拍攝的電視劇，也能發現她和現在可以說是完全沒差別，唯一的差距是，當年青澀的小女孩已經不在，取而代之的是充滿氣場的女帝光輝。6月3日過生日的人可不只迪麗熱巴，日本知名漫畫家村上紀香也於今日度過74歲生日；韓國綜藝節目中有著「巨人」之稱的韓國前籃球員徐章焄，今日也滿51歲；另外日本演員長澤雅美、日本男藝人三浦翔平、韓國女團VIVIZ的也都是6月3日的壽星！