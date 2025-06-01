我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹子晴安排沖繩員旅，卻因餐食重複爆氣，員工留言透露旅行社名稱。（圖／詹子晴 Threads）

藝人「丫頭」詹子晴為犒賞員工，安排一趟每人花費約新台幣3萬2千元的沖繩5天4夜之旅，原本期待放鬆舒壓，沒想到卻因餐點安排大失所望。詹子晴日前在社群發文透露，旅遊每天三餐幾乎一模一樣，讓她吃到懷疑人生，貼文發布後，員工也留言透露了旅行社，引起熱議。詹子晴於今（1）日補充表示，旅行社已有派人聯繫並釋出善意，但她強調，分享經驗並非為了索取補償。詹子晴在發文附上多張餐點照，只見第2天午餐與晚餐、第3天中餐，都是清湯麵加白飯，搭配些許醬菜與肉片，菜色與色澤幾乎雷同，讓她直呼「一直有鬼打牆的感覺」，她還指出，第3天晚餐與第4天的餐食需自理，但前段安排已令人難以接受，像是在軍中用餐，她傻眼表示，「如果你參加的旅行社準備的餐點每天都吃這樣，你們可以接受嗎？」面對有網友質疑是否團費都花在住宿上，她曬出旅館照片讓大家自行判斷，並無奈表示整團都傻眼，覺得付出的費用與實際餐食不成比例，更有員工留言用符號拼出旅行社名稱，留言表示：「我是有參加這趟旅遊的員工，雙🐘旅行社」。不過，有些網友認為她該先確認行程內容，也有人表示支持，稱餐食安排確實太隨便。對此，詹子晴也逐一回應，強調行程她們有看過，餐點卻從未標示會重複。詹子晴今日再度更新表示，旅行社業務已主動聯繫並了解情況，提出補償想法。她也表示已心領對方的補償方式，也特別提及導遊在旅途中表現有禮。她強調，發文初衷並非為了索賠或苛責個人，而是單純對安排提出疑問，希望未來旅遊業者在細節上更重視體驗感受，她最後也說，員旅還是留下開心的回憶，只是希望類似狀況別再發生。詹子晴在商業經營上表現出色，雖然已退出手搖飲市場，但電商業務依然蒸蒸日上，年營收成功突破十億大關，她以慷慨對待員工著稱，不僅曾贈送演唱會門票給同仁，更在2024農曆年前發出高達4.5個月的豐厚年終獎金，並當場自掏腰包為尾牙活動加碼3次，也定期舉辦員工旅遊，這些貼心舉動讓網友們紛紛稱讚她是「模範老闆」，許多人更表示羨慕她的員工能在如此溫暖的企業文化中工作。