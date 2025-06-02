我是廣告 請繼續往下閱讀

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今天(1日)表示，烏克蘭將在2日派遣代表團前往土耳其伊斯坦堡，與俄羅斯進行新一輪直接和平談判。與此同時，俄羅斯今天稍早對烏克蘭發動3年多來最大規模的無人機攻擊，並以飛彈進行空襲，造成12名士兵死亡。澤倫斯基今天在通訊軟體Telegram上發布聲明指出，國防部長烏梅洛夫(Rustem Umerov)將率領烏克蘭代表團出席會談。澤倫斯基說：「我們正竭盡所能保護我們的獨立、國家和人民。」烏克蘭先前曾呼籲克里姆林宮在會談前，提供一份承諾的備忘錄，說明其終戰立場。莫斯科則表示將在會談期間提出這份備忘錄。烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯發動了3年來最大規模的無人機空襲，總共有472架無人機飛越烏克蘭領土。烏克蘭空軍發言人伊格納特(Yuriy Ignat)說，除了大量無人機外，俄軍也發射了7枚飛彈。今天稍早，烏克蘭軍方表示，俄羅斯以飛彈攻擊一個陸軍訓練單位，造成至少12名烏軍死亡、超過60人受傷。伊格納特表示，襲擊發生在當地時間中午12時50分(台灣時間下午5時50分)，地點位於烏克蘭前線後方。當局已成立調查委員會，以查明當時的情況。由於烏克蘭兵員短缺，加上俄羅斯無人機頻繁出現在前線天空尋找目標，烏軍採取額外預防措施以避免大規模集結。與此同時，俄羅斯內陸今天也傳出遭到烏克蘭無人機襲擊的消息，包括在距離莫斯科以東4,500公里(2,800英里)的西伯利亞地區。伊爾庫次克州(Irkutsk)州長科布澤夫(Igor Kobzev)表示，這是該地區首次發現烏克蘭無人機，他並強調襲擊沒有對平民構成威脅。俄羅斯利珊州(Ryazan)和北極圈內的莫曼斯克州(Murmansk)也傳出遭到無人機攻擊，據悉無人傷亡。更多中央廣播電臺新聞