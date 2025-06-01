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馬來西亞雪蘭莪州吉膽島漁村發生一起令人髮指的家庭性侵案。一名17歲少女遭母親的印尼籍男友多次性騷擾，母親疑似因吸毒成癮不僅未加阻止，甚至當著女兒面前與男友發生性行為。受害少女忍無可忍向當地管理委員會求助並報警，案件目前正由警方調查中。這起案件發生在以華人聚居的吉膽島，受害少女的父親4年前過世，約50歲的母親是持有馬來西亞身份證的印尼華僑，獨自撫養4名子女。受害者在家中排行老二，上有約20歲的哥哥，下有2名就讀國中三年級的雙胞胎妹妹。根據《中國報》報導，這名母親與這名印尼籍男子交往後染上吸毒惡習。在神智不清的狀態下，她不僅當著女兒面前與男友發生關係，甚至傳色情影片給女兒，企圖讓女兒滿足男友的獸慾。受害少女從今年4月開始，多次在半夜驚醒，發現母親用鑰匙打開房門，讓男友進入自己房間進行性騷擾。受害少女最後鼓起勇氣，向吉膽島漁村管理委員會求助，她詳細記錄母親和男友的騷擾過程，並在5月26日正式向警方報案。消息在島上傳開後，憤怒的村民找上門痛毆印尼籍男子，因此鬧上警局，男子先是送醫治療，隨後遭警方拘留調查。少女母親在接受調查時，承認曾傳色情影片給女兒，但堅稱是「傳錯人」，並聲稱不雅片已刪除。