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一名自稱「簽證中心負責人」的中國籍網紅近日在社群平台發言，為中國裝修團隊利用馬中免簽政策到馬來西亞承攬工程的行為辯護，引發大馬網友強烈反彈。這名旅居馬來西亞多年、經營「豆總大馬簽證中心」帳號的網紅在抖音發布影片指出，雖然中國裝修團隊借馬中免簽便利到馬來西亞工作「確實不太合法」，但馬來西亞本地業者更應該自我檢討效率問題。根據該網紅說法，中國裝修團隊透過免簽獲得30天停留期間，能以更低價格、更快速度在當地承接裝修工程。她聲稱，中國團隊只需20天就能完成馬來西亞業者需要兩個月才能完工的項目，「不僅速度快，價格還只有本地業者的一半。」該網紅進一步質疑：「馬來西亞裝修商抱怨中國團隊來搶市場，為什麼不問問自己，為什麼中國人做得到，你們卻做不到？」她還透露曾僱用中國裝修團隊，對其水電工服務品質表示滿意，呼籲馬來西亞業者「學習中國人的效率與成本控制」。不過，這番言論在網路上引起軒然大波。馬來西亞網友認為，她不應該為違法打工行為辯護，有網友指出，中國裝修團隊在馬來西亞非法工作，既不用繳稅也不必支付員工公積金，且不提供售後保固，當然能夠壓低價格競爭，「這根本不是什麼光彩的事情。」