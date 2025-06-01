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馬來西亞一名產婦在坐月子期間遭遇雙重打擊，她因產後併發症住院治療長達15天，丈夫卻在她出院隔天突然被公司解僱，這段艱辛經歷在TikTok分享後，引發網友同情與憤慨。「感謝真主賜予我們夢寐以求的孩子，但考驗也隨之而來。」這名產婦在影片中如此表示。根據她的敘述，5月6日生產後一週，剖腹產傷口遭細菌感染，必須重新開刀處理，因此住院長達15天。由於當時情緒不穩定，只好將剛出生一週的嬰兒交由丈夫照顧。更令人心痛的是，她出院隔天，身體還沒完全恢復，丈夫竟然收到公司通知遭立即解僱，必須在24小時內離職。儘管如此，丈夫仍持續提供生活費，從未中斷對妻兒的照顧，這名產婦並未透露丈夫的職業或公司名稱。這段遭遇在網路上引起廣泛討論，網友紛紛為這對夫妻抱不平，對丈夫在困境中仍盡責的態度表示讚賞，同時嚴厲批評公司突然解僱員工的做法缺乏人情味。一名網友留言表示，「無論生活多困難，他還是默默付出，照顧孩子與太太，從未逃避責任，更沒忽視宗教義務。」另一名網友憤慨地說，「為什麼公司不能給無薪假，非得直接開除？太殘忍了。」據馬來西亞網媒《mStar》報導，這名產婦婉拒所有網友伸出援手的提議，她表示「我們的生活還算足夠，只是對公司的解僱理由感到難以接受。」馬來西亞政府自2023年1月1日起，根據1955年勞動法令，規定私人企業必須提供男性員工7天有薪陪產假，前提是該員工需在同一公司工作滿12個月。